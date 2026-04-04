¡Triplazo de Tambucci! Villa Mitre le ganó a Quilmes 74 a 71 y se trae la serie empatada

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El 19 de octubre de 2024 Franco Pennacchiotti clavó un triple que le dio la victoria a Villa Mitre ante Quilmes, en el "José Martínez" marplatense, 85 a 83.

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Esta noche, en el mismo estadio, Luciano Tambucci metió el triple para la victoria tricolor ante el cervecero, 74 a 71, y así empató la serie de Reclasificación (al mejor de cinco), correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Sólo coincidencias, aunque esta vez tuvo un significado mayor, porque se trató del segundo partido de la serie que la Villa, de esta manera, se trae empatada (1-1), recuperándose de lo que había sido una durísima derrota (90-57).

Una vez más, el equipo bahiense sintió las bajas de los lesionados Federico Harina y Alejo Blanco, mientras que Quilmes tampoco contó con Darry Moore.

La diferencia para la Villa fue el nivel y deseo que mostró el resto, los que esta vez demostraron querer más, sin darse por vencidos aún en algún momento complicado.

El cambio de Villa Mitre ya quedó demostrado desde el inicio.

El tricolor, si bien atrás empezó sufriendo a Pablo Alderete jugándole 1x1 de espaldas a Franco Pennacchiotti, los mejores porcentajes adelante lo ayudaron para poder nivelar lo que proponía el local.

La Villa se puso 11-8 con dos triples de Manu Iglesias y Quilmes con todos los puntos de Alderete. Otro tiro de tres, esta vez mediante Fabián Sahdi, ampliaron la ventaja tricolor.

Al mismo tiempo, Pennacchiotti se hizo dueño del tablero defensivo y lejos de caerse por haber perdido ante Alderete en los primeros minutos, Franco se mostró activo, insistió y repartió juego en la medida que absorbió defensas.

Así la Villa sacó por primera vez 11 de luz (21-10) y cerró el cuarto 24-16, con Pennacchiotti en el banco el último rato y frente a un rival que pareció otro respecto del partido anterior, anotando 1-7 en triples, contra 4-8 en t3 del equipo bahiense.

El no salir "entregado" por lo que había pasado, sino todo lo contrario, ya mostraba "otro" Villa Mitre. Y Quilmes lo sintió.

De todos modos, era de esperar un mejoramiento del quilmeño que, en la medida que fue algo más profundo recortó a 3 (26-23).

Pero otra vez la Villa encontró a Pennacchiotti, mostró fluidez, renovó energía con Segundo Alimenti y recuperó la ventaja de 11 (43-32) con triple de Emilio Giménez, para irse al descanso largo 43 a 37.

Acaso la diferencia no reflejó lo que había dado cada uno durante el trámite, cerrando mejor el local ese período.

Y lo que era una sensación, Quilmes lo plasmó, traduciendo en puntos ese cambio ya en el inicio del complemento, con cinco consecutivos de Ríos.

Quilmes se fortaleció atrás, subió más su defensa y a partir del rebote o recuperos salió disparado de contra.

Con Juane De la Fuente y Federico De Miguel más ofensivos, el cervecero encontró más actores para repartir el protagonismo y estampó un parcial de 12-0 (49-43), en 3m55 del tercer cuarto, que extendiendo hasta aquel 43-32 del equipo bahiense fue de ¡17-0!.

Los primeros puntos del tercer cuarto Villa Mitre los anotó recién en 4m23. Había cambiado el escenario.

Sepo Ginóbili hizo que compartan cancha Pennacchiotti-Lorca y alguna solución trajeron, aunque Quilmes estaba muy positivo, a esta altura ya dominaba y la diferencia se ampliaba (62-52), ofensivamente, de la mano de Joaquín Ríos.

Así y todo, Villa Mitre cerró el cuarto con un triple de Giménez cuando expiraba el tiempo y poder maquillar la desventaja: 62-57.

El tricolor se estableció bien en defensa, dominó atrás y lo capitalizó adelante, empatando en 64.

Rápidamente Quilmes respondió con dos triples consecutivos (Ríos y De la Fuente), además de aprovechar las tres pérdidas en fila del equipo bahiense.

Así y todo, con dos buenas apariciones de Iglesias, el tricolor recuperó parte de lo perdido y se puso a 2 (70-68), restando 1m55.

En un final cerradísimo, con 1m15 la Villa perdió otra pelota, enfrente Costa falló de dos puntos, Nally tomó el rebote y sacó falta. Anotó 1 de 2 en la línea: 71-68, con 49 segundos.

No tenía margen de error Villa Mitre, falló de tres Giménez, Tambucci tomó el rebote abrió para Sahdi y el base empató con triple: 71-71 y 27 segundos por jugar.

De consumir los 24 segundos Quilmes, al tricolor le quedarían apenas 3 de posesión; De la Fuente se hizo dueño de la pelota restando 14 segundos, empezó a buscar el lanzamiento y tiró restando 8, falló, en un rebote sucio Giménez alcanzó a cachetearla para Sahdi que salió disparado por el sector izquierdo, y se la cruzó a Tambucci que venía en carrera (con 2 puntos y 0-2 en t3), se plantó de unos 8 metros y ¡clavo el triple -con tablero- ganador!

Villa Mitre se recuperó desde lo anímico, pudiendo plasmarlo en el juego. El miércoles volverá a jugar, aún con este final presente que, acaso, haya significado el inicio de la recuperación.

Todos locales

Las restantes series se pusieron 2-0 todas con victorias locales.

Deportivo Viedma venció a Centenario, 95 a 91, con muy buena producción de Nicolás Paletta: 13 puntos (1-4 en t3, 3-3 en t2 y 4-6 en t1), más 5 asistencias y 2 rebotes, en 23 minutos.

Gimnasia y Esgrima La Plata superó a Racing, 87 a 72 y Pico a El Talar, 81 a 62.