Violencia en el shopping: la Justicia allana la sede de la Asociación de Empleados de Comercio

Por pedido de la fiscal Marina Lara, se realiza esta tarde un allanamiento en la sede de la Asociación Empleados de Comercio, ubicada en la primera cuadra de calle Martiniano Rodríguez, por los hechos ocurridos el pasado viernes en el acceso del Bahía Blanca Plaza Shopping, donde un grupo de afiliados al sindicato de Empleados de Comercio encabezados por Raúl Oviedo se manifestó para impedir la apertura de los locales.

Ayer, el jefe de fiscales de la ciudad, Dr Juan Pablo Fernández, había indicado que había pruebas para incriminar al menos a tres personas por daños, privación de la libertad y coacción.

Al mismo tiempo, señaló que "los delitos están documentados fundamentalmente por declaraciones testimoniales y por video filmaciones que han aportado la mayoría de los periodistas que estuvieron en el momento de los hechos. Son actuaciones violentas, como todos han podido apreciar, de gravedad. Esto ha implicado, no sólo la imposición de una voluntad y ha afectado la libertad de las personas si no también coacción, daños e intimidaciones muy grandes. Incluso se ha podido determinar la existencia de la amenaza de un incendio, en función del cual llevaron incluso gomas e inflamables como combustible, de modo tal, que la señora agente fiscal (por Lara) está trabajando intensamente en esto", indicó.

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En este sentido, el fiscal general detalló que "desde el mismo momento de los hechos hay imputados, todavía no se ha formalizado la imputación, pero estas son personas conocidas, dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio y seguramente en los próximos días, podremos dar alguna otra novedad respecto del avance de esto".

A su vez, días atrás, la policía distrital había informado que, tras el análisis de las imágenes registradas durante la manifestación del Gremio en el Shopping, se logró identificar al manifestante que golpeó con un cono de plástico las puertas de vidrio del ingreso e intentó forzar otra puerta, hecho que fue impedido por personal de seguridad y policial presente en el lugar.

Se trataba de Claudio David Montiel, de 48 años, quien ocupa el cargo de secretario adjunto del sindicato de la AEC.

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