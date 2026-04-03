Tensión en una manifestación del gremio de Empleados de Comercio en el shopping

Un grupo de afiliados al sindicato de Empleados de Comercio encabezados por su titular local, Raúl Oviedo, se manifiesta esta mañana en el ingreso al Bahía Blanca Plaza Shopping para impedir que los negocios abran sus puertas en este Viernes Santo.

Pese a que el Hiper de la Cooperativa Obrera se encuentra cerrado y los propietarios de los comercios que deseen trabajar no deberían tener inconvenientes en hacerlo, como tampoco deberían tener problemas los trabajadores del patio de comidas enrolados en el gremio de Gastronómicos, "la patrulla" de Comercio se hizo presente en el principal paseo privado de la ciudad.

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Según afirman, la movilización tiene que ver con que hubo "amenazas a empleados" para que se presenten a trabajar, más allá de que existe un acuerdo de descanso en este feriado.

Se registraron momentos de tensión con gente que quiso entrar al shopping y ya hay presencia policial para evitar males mayores.

Raul Oviedo, Secretario General de Empleados de Comercio habló con los medios de comunicación e indicó que no se llegó a un acuerdo en las semanas previas: "Antes los viernes Santos no se abría, cuando Miguel Aolita estaba al mando del Sindicato, no se trabajaba, ya el año pasado tuvimos problemas y ahora vuelve a suceder lo mismo. Lanzaron un comunicado diciendo que con la anuencia nuestra los comercios iban a abrir y eso era falso. Lo pusimos en redes sociales ayer, y hoy vinimos a asegurarnos que se cumpla", indicó el dirigente gremial.

"De 10 a 12 quieren abrir con los dueños, de 12 a 16 ya notificaron a un grupo de empleados para que vengan a trabajar y de 16 a 20 otro grupo y eso no lo vamos a permitir, porque están extorsionando a los trabajadores y los obliguen a venir a trabajar cuando hace años que este día no se trabaja", enfatizó Oviedo.

"Hoy tendría que ser un día de regocijo y acá estamos luchando por los derechos de los empleados de comercio", finalizó.

El dirigente fue crítico con la conducción de la Cooperativa Obrera y con la Corporación de Comercio. En términos legales, no existe ninguna prohibición ni restricción de trabajo tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril de este año. Sí, en caso de llevar adelante tareas, los empleados deberán cobrar la jornada con el diferencial a su favor que se otorga en los feriados.