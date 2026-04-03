Identifican al gremialista que intentó romper las puertas de vidrio del Bahía Blanca Plaza Shopping

La policía distrital informó que, tras el análisis de las imágenes registradas durante la manifestación del Gremio de Empleados de Comercio en el Shopping Bahía Blanca Plaza, se logró identificar al manifestante que golpeó con un cono de plástico las puertas de vidrio del ingreso e intentó forzar otra puerta, hecho que fue impedido por personal de seguridad y policial presente en el lugar.

La persona identificada es Claudio David Montiel, de 48 años, quien ocupa el cargo de secretario adjunto del sindicato de la AEC.

Su identidad fue puesta a disposición de la Fiscalía N° 7.

Desde la fiscalía y la policía indicaron que la investigación continúa con el objetivo de individualizar a otras personas que hayan participado en los desmanes, a fin de que puedan ser puestas a disposición de la justicia.