Desde el Bahía Blanca Plaza Shopping cuestionaron el bloqueo de Empleados de Comercio

En el marco de un conflicto con el gremio mercantil, la administración del Bahía Blanca Plaza Shopping (BBPS) emitió este viernes un comunicado en el que cuestionó las medidas de fuerza realizadas por la Asociación Empleados de Comercio y rechazó las acusaciones en su contra.

Según expresó el centro comercial, las acciones sindicales desarrolladas dentro del predio incluyeron "el ingreso en horario no habilitado y el bloqueo de la entrada principal", lo que —sostuvo— "ha afectado los derechos de los comercios y de quienes pretenden trabajar y ejercer su actividad".

En ese sentido, el BBPS afirmó que las imputaciones realizadas por el gremio son "infundadas" y forman parte de un escenario de "desinformación" por parte de sus dirigentes.

Además, aseguró que su funcionamiento se ajusta al marco normativo vigente al señalar que "no infringe ninguna norma del marco legal aplicable".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al frente, de campera verde y remera gris, el titular Raúl Oviedo

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido al público, en el que la administración lamentó "los inconvenientes generados por este tipo de prácticas, cuyos móviles desconocemos", al tiempo que ratificó su compromiso con la actividad comercial.

"Reafirmamos el compromiso en la prestación de nuestros servicios para seguir contribuyendo con la reactivación de la ciudad y la región", indicaron.

El pronunciamiento se dio en un contexto de tensión registrado durante una manifestación en el shopping, donde trabajadores se concentraron en los accesos y realizaron una protesta que incluyó consignas, interrupciones parciales en la circulación y momentos de alta fricción con personal de seguridad y algunos comerciantes.