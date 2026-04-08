Netflix: las películas y las series argentinas que se estrenarán en 2026 y 2027

La plataforma Netflix redobla su apuesta por la producción nacional con un ambicioso plan de estrenos: serán 19 títulos argentinos —entre series y películas— que verán la luz entre 2026 y 2027.

El anuncio reafirma el crecimiento del sello “Hecho en Argentina” dentro del catálogo global, con propuestas que abarcan ficción, comedia, biopic y documental, además de la participación de reconocidas figuras del cine y la televisión.

Cabe destacar que, pese a la expectativa, la segunda temporada de El Eternauta aún no tiene fecha confirmada, aunque se encuentra en una etapa avanzada de preproducción.

Entre los estrenos más cercanos, se destacan:

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-Carísima, una serie protagonizada por Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls.

-Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, película sobre el arquero Emiliano Martínez, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Ricardo Liniers.

-Felicidades, adaptación cinematográfica dirigida por Álex de la Iglesia.

-Fito Páez: el mundo cabe en una canción, documental sobre el músico Fito Páez.

-Gordon, serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, con Rodrigo de la Serna.

-Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

-Mis muertos tristes, serie dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

-Moria, la serie sobre la vida de Moria Casán, protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, con estreno el 14 de agosto.

-Risa y la cabina del tiempo, película con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.

-Envidiosa, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril.

El año 2027 también llegará cargado de producciones:

-Crimen desorganizado, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra.

-El futuro es nuestro, basada en un relato de Philip K. Dick, con Delfina Chaves y Fernán Mirás.

-En el barro, que tendrá su tercera temporada.

-Mafalda, serie animada dirigida por Juan José Campanella, basada en la icónica historieta.

-Película sin título de Santiago Mitre, con Peter Lanzani y Verónica Llinás.

-Perfecta: la voz de Silvina Luna, documental sobre la modelo y actriz.

-Serie sin título de Sebastián Borensztein, protagonizada por Chino Darín.

-Tiempo al tiempo, con Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere.

-Yiya Murano: Muerte a la hora del té, documental dirigido por Alejandro Hartmann.

Una industria en expansión

El paquete de estrenos refleja el crecimiento sostenido de la industria audiovisual argentina dentro del streaming global. Con figuras consagradas, nuevas historias y diversidad de géneros, Netflix apuesta a consolidar al país como un polo clave de producción en América Latina.

Con esta batería de lanzamientos, los próximos dos años prometen una fuerte presencia de contenidos argentinos en la plataforma, con historias que buscarán conquistar tanto al público local como internacional. (NA)