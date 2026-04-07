Cayó por una seguidilla de robos en Villa Arias: tenía en su poder desde una TV hasta alimentos

Un joven de 20 años fue aprehendido en Villa Arias, acusado de estar involucrado en dos hechos contra la propiedad, uno por hurto y otro por robo, según informó la policía de Punta Alta.

El procedimiento se inició a partir de la recepción de declaraciones testimoniales que permitieron identificar al sospechoso, Julián Canaviri.

El mismo fue interceptado en la vía pública con diversos elementos sustraídos, entre ellos un pendrive, una mancuerna, un billete de un dólar y un sobre de gelatina.

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Además, se realizaron rastrillajes en cercanías de los domicilios afectados, logrando recuperar una computadora de escritorio y un parlante, que fueron reconocidos por una de las víctimas.

Durante el operativo también se secuestró una bicicleta rodado 26 que había sido denunciada como robada por una vecina del lugar.

Con las pruebas reunidas se solicitó una orden de allanamiento en el domicilio del acusado, que arrojó resultado positivo, y se incautó gran parte de los objetos denunciados, incluyendo un televisor Smart TV de 32 pulgadas, alimentos, bebidas, artículos de perfumería, un secador de pelo, una aspiradora, una impresora y herramientas.

Interviene la UFIJ N°12 del Departamento Judicial Bahía Blanca.