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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 8 de abril en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 8 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío y húmedo con neblinas a fresco, con viento suave de dirección variable y visibilidad de regular a buena.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con soleados, viento leve del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 13 grados.

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