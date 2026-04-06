Allanamiento en Punta Alta: encuentran drogas y armas

Una personas fue aprehendida esta tarde en Punta Alta, en el marco de un allanamiento llevado a cabo en esta ciudad en una causa por abuso de armas y lesiones.

El operativo se dio a partir de la denuncia realizada por un hombre que había sido baleado el pasado 27 de marzo en Dufour y La Plata de la vecina ciudad, luego de la discusión con otro hombre. A partir de lo expuesto, este lunes se realizó un allanamiento en Formosa al 200, domicilio de Juan Cruz Miller, de 27 años, quien sería el autor del disparo.

En la diligencia se logra secuestrar la moto que habría sido utilizada por el agresor en la ocasión del disparo.

Si bien Miller no se encontraba en el lugar, personal policial aprehendió a Nicolás Zerfus Domínguez, de 27 años, por posesión de un revólver calibre 38 apto para el disparo, cargado con cuatro municiones. Además, tenía en su poder dos envoltorios de 15,1 y 3 gramos de marihuana y otros tres con 1,8 gramos de cocaína.

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También se secuestraron dos celulares, una balanza y poco más de un millón de pesos en efectivo.

Intervienen las unidades funcionales de instrucción y juicio 15 y 19 del Departamente Judicial Bahía Blanca.