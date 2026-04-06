Murió un adulto mayor tras ser atropellado por una moto en Chiclana y Undiano

Una persona falleció el viernes por la tarde tras un accidente ocurrido en la intersección de las calles Chiclana y Undiano.

Un hombre de 83 años, identificado como Guillermo Maripil, falleció horas después del siniestro debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El hecho se produjo minutos antes de las 15.30, por razones que aún son materia de investigación, una motocicleta Honda Titan (dominio 844-HAS) impactó contra el peatón mientras este intentaba cruzar la calzada.

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El rodado era conducido por Axel Naum Melchor (19), quien circulaba acompañado por Abigail Ailen Waher (18). Ambos jóvenes no tienen domicilio permanente en la ciudad.

Al arribar al lugar, el personal policial y de Defensa Civil se encontró con un escenario crítico. Maripil fue asistido de urgencia y trasladado en "código rojo" por una ambulancia del servicio de emergencias al Hospital Municipal, presentando un cuadro con riesgo de vida.

Por su parte, una segunda ambulancia asistió a los ocupantes de la moto y se dispuso el traslado de los jóvenes al nosocomio tras sufrir traumatismos cervicales, golpes en el tórax y lesiones en las rodillas. A pesar de los golpes, se informó que ambos ingresaron conscientes y fuera de peligro.

Por su parte, pese al esfuerzo de los médicos, a las 20, se confirmó el deceso de Maripil desde el centro asistencial.

A raíz del fallecimiento, la justicia ordenó la recaratulación de la causa, que pasó de "lesiones culposas" a "homicidio culposo".

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para determinar las responsabilidades del caso, bajo la intervención de la UFIJ N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.