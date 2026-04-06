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Fútbol femenino: Municipales, Sporting y Empleados de Comercio lideran en la Zona Campeonato

Se cumplieron tres fecha del torneo organizado por la Liga del Sur. En el ascenso, Liniers comanda con puntaje perfecto.

Fotos gentileza Liga del Sur.

Muchos goles y paridad absoluta en la cima, donde hay tres líderes, arrojó la tercera fecha del fútbol femenino de la Liga del Sur.

En la Zona Campeonato, STMBB superó 4 a 2 a Tiro Federal con dos goles de Abigail Britos, además de los aportes de Victoria Nervi y Ludmila Fernández, mientras que Abril Sáenz marcó por duplicado para el conjunto aurivioleta.

Por su parte, AEC logró una contundente victoria por 5 a 0 frente a Bella Vista, con tantos de Marianela Santana, Trinidad Rivas, Antonella Seri, Martina Silva y Evelyn Alonso.

Sporting, en tanto, se impuso 2 a 1 ante Villa Mitre gracias a los goles de Alexia Villani y Lucía Aranda; Florencia Pinedo descontó para el tricolor.

En otro encuentro, La Armonía venció 2 a 0 a Libertad con anotaciones de Aixa Bruzzone y Agustina Aroca.

-Posiciones: 1) Municipales, Sporting y AEC, 7 puntos; 4) Tiro Federal, 4; 5) Villa Mitre, Libertad y La Armonía, 3; y 8) Bella Vista, 0

El Chivo se cortó

En el torneo de ascenso, Liniers derrotó 4 a 2 a SPIQPYA con goles de Aylen Márquez, Cindy Paillamilla, Iara Schwab y Paulina Acevedo, mientras que Nicole Montenegro y Paola Vallejos marcaron para el rival.

San Francisco, en tanto, protagonizó la goleada de la fecha al imponerse 10 a 0 frente a Huracán, con cuatro tantos de Clara Iturrioz, dos de Ailin Randisi, dos de Julieta Coronel, y uno de Luciana Sosa y Rocío De Mirta.

Asimismo, Sansinena venció 2 a 1 a Olimpo con goles de Melina Álvarez y Estefanía Arapey; Flavia Curin descontó.

Por último,  Rosario Puerto Belgrano igualó 3-3 con Estrella de Oro.

Pacífico de Cabildo tuvo jornada libre.

-Posiciones: 1) Liniers, 9 puntos; 2) San Francisco y Rosario, 7; 4) Petroquímicos, Olimpo y Sansinena, 3; 7) Estrella de Oro, 2; 8) Huracán y Pacífico de Cabildo, 0.

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