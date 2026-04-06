Fútbol femenino: Municipales, Sporting y Empleados de Comercio lideran en la Zona Campeonato

Muchos goles y paridad absoluta en la cima, donde hay tres líderes, arrojó la tercera fecha del fútbol femenino de la Liga del Sur.

En la Zona Campeonato, STMBB superó 4 a 2 a Tiro Federal con dos goles de Abigail Britos, además de los aportes de Victoria Nervi y Ludmila Fernández, mientras que Abril Sáenz marcó por duplicado para el conjunto aurivioleta.

Por su parte, AEC logró una contundente victoria por 5 a 0 frente a Bella Vista, con tantos de Marianela Santana, Trinidad Rivas, Antonella Seri, Martina Silva y Evelyn Alonso.

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Sporting, en tanto, se impuso 2 a 1 ante Villa Mitre gracias a los goles de Alexia Villani y Lucía Aranda; Florencia Pinedo descontó para el tricolor.

En otro encuentro, La Armonía venció 2 a 0 a Libertad con anotaciones de Aixa Bruzzone y Agustina Aroca.

-Posiciones: 1) Municipales, Sporting y AEC, 7 puntos; 4) Tiro Federal, 4; 5) Villa Mitre, Libertad y La Armonía, 3; y 8) Bella Vista, 0

El Chivo se cortó

En el torneo de ascenso, Liniers derrotó 4 a 2 a SPIQPYA con goles de Aylen Márquez, Cindy Paillamilla, Iara Schwab y Paulina Acevedo, mientras que Nicole Montenegro y Paola Vallejos marcaron para el rival.

San Francisco, en tanto, protagonizó la goleada de la fecha al imponerse 10 a 0 frente a Huracán, con cuatro tantos de Clara Iturrioz, dos de Ailin Randisi, dos de Julieta Coronel, y uno de Luciana Sosa y Rocío De Mirta.

Asimismo, Sansinena venció 2 a 1 a Olimpo con goles de Melina Álvarez y Estefanía Arapey; Flavia Curin descontó.

Por último, Rosario Puerto Belgrano igualó 3-3 con Estrella de Oro.

Pacífico de Cabildo tuvo jornada libre.

-Posiciones: 1) Liniers, 9 puntos; 2) San Francisco y Rosario, 7; 4) Petroquímicos, Olimpo y Sansinena, 3; 7) Estrella de Oro, 2; 8) Huracán y Pacífico de Cabildo, 0.