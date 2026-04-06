Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.418,06 para la venta y de $1.365,68 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,05% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.414,00 (-0,42%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1400,00 (-0,40%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.429,17 (-0,38%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.485,56 (-0,24%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 612 puntos básicos (-0,50%).