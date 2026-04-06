Valentino Merlo llega con su gira a la ciudad

El joven rosarino viene construyendo una carrera meteórica impulsada por su talento vocal y el impacto de sus interpretaciones en redes sociales, donde se volvió viral y captó la atención de miles de seguidores en todo el país.

Su historia, que comenzó cantando en su barrio y en eventos locales, dio un salto inesperado cuando uno de sus videos se difundió masivamente, marcando el inicio de un crecimiento que hoy lo posiciona como una de las nuevas figuras del pop y la música urbana nacional.

Con canciones que acumulan millones de reproducciones y colaboraciones con artistas reconocidos, Valentino llega a la ciudad en el marco de una gira que lo tiene como protagonista absoluto y que conecta especialmente con el público joven.

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Su show promete un recorrido por sus temas más conocidos y versiones que hicieron emocionar a miles de personas, en un formato cercano y cargado de energía.

Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com