Incidentes en el Shopping: "Ya está todo en manos de la Justicia", dijo su director

Tras el conflicto registrado el último viernes —Viernes Santo— en el acceso al Bahía Blanca Plaza Shopping, donde un grupo de afiliados al sindicato de Empleados de Comercio encabezados por Raúl Oviedo se manifestó para impedir la apertura de los locales, uno de los directores del centro comercial, Enrique Moreno, brindó su postura y llamó a “mirar hacia adelante”.

“Son momentos de reflexión. Tenemos que avanzar no mirando por el espejo retrovisor, sino hacia adelante”, sostuvo Moreno, quien evitó profundizar en la interna sindical pero remarcó que el shopping lleva “26 años de historia” atravesando distintos contextos con diálogo y negociación.

En ese sentido, destacó el crecimiento del complejo comercial y su impacto regional. Según precisó, actualmente cuenta con 111 locales comerciales, 16 espacios gastronómicos, seis propuestas de entretenimiento y deporte, además de servicios de salud y una estación de combustible. “Es un desarrollo social y cultural que la gente reconoce. No nos alcanzan los registros para la adhesión que tenemos de Bahía Blanca y la región”, afirmó.

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Moreno también subrayó el flujo de visitantes: “El año pasado tuvimos un promedio de 170 mil personas, de las cuales un 25 % provienen de la región”. En ese marco, consideró que el shopping forma parte de un movimiento económico más amplio vinculado al puerto, la actividad productiva y la realización de eventos y congresos.

Sobre el conflicto puntual, confirmó que el centro comercial realizó una presentación judicial y que ahora será la Justicia la que determine responsabilidades. “Hoy ya está todo en manos de la Justicia”, indicó en diálogo con Panorama, por LU2.

Consultado sobre las versiones cruzadas respecto a un supuesto acuerdo previo con el gremio, el directivo fue categórico: negó que el shopping haya incumplido compromisos y sostuvo que no pueden “avalar nada que vaya en contra de la ley o de la propiedad privada”. Además, planteó que los concesionarios —dueños de cada local— tienen autonomía en sus decisiones.

Moreno cuestionó la modalidad de la protesta y habló de “hechos de violencia”. “Con la violencia no se admite ningún proceso, porque está la ley”, expresó. No obstante, aclaró que el diálogo con las instituciones gremiales continúa abierto: “No son los violentos, son entidades. Siempre tuvimos buena relación”.

Finalmente, insistió en la necesidad de encontrar consensos en un contexto económico desafiante, especialmente para el sector comercial. “Mantener la fuente de trabajo es fundamental. No podemos tirarnos un tiro en el pie. Hay que trabajar en equipo más que nunca”, concluyó.