Presentan un proyecto de repudio contra los incidentes en el Bahía Blanca Plaza Shopping

El Concejo Deliberante tratará el próximo jueves un proyecto de declaración mediante el cual se expresa el rechazo a los hechos de violencia ocurridos el pasado 3 de abril en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

La iniciativa apunta a que el Concejo Deliberante fije "una posición clara" frente a hechos que afectaron el normal desarrollo de actividades productivas y a comerciantes, trabajadores y vecinos. El pasado Viernes Santo un grupo de dirigentes de Empleados de Comercio se manifestó en el shopping e intentó ingresar por la fuerza al paseo comercial, provocando daños y amenazas a las personas que se encontraban en el lugar.

Los autores del proyecto son Gisela Caputo, Emiliano Álvarez Porte (ambos del Pro), Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) y Carlos Alonso (LLA).

Por el momento no se dio a conocer si el expediente cuenta con el apoyo del oficialismo peronista ni del bloque principal de La Libertad Avanza, aunque este último espacio anunció en redes sociales que promovería una ordenanza para evitar bloqueos en empresas.

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"Si bien el derecho a manifestarse forma parte de las garantías constitucionales, su ejercicio no puede derivar en la vulneración del derecho al trabajo, la libre circulación y el desarrollo de actividades lícitas", escribieron los impulsores del proyecto.

Alonso, Úngaro y Alvarez Porte

"Asimismo, desde la mayoría de los bloques políticos del HCD se coincide en que no resulta necesario generar nuevas ordenanzas para abordar este tipo de situaciones, ya que los hechos se encuentran contemplados en la Constitución Nacional y en la legislación vigente", agregaron.

"En este marco, el planteo es claro: no se trata de crear nuevas normas, sino de hacer cumplir las existentes, con la intervención de la justicia y de las autoridades competentes. No podemos naturalizar este tipo de situaciones. Cuando un reclamo se transforma en violencia o presión sobre quienes quieren trabajar, deja de ser un reclamo legítimo y pasa a ser un abuso, dijo.

“En Bahía Blanca no puede valer todo. Nadie tiene derecho a imponer su posición afectando el trabajo de otros o paralizando la actividad. Eso no es defender derechos, es avasallar los derechos de los demás., agregó”

Por último explicaron que "el proyecto no se limita a la expresión de rechazo, sino que impulsa la intervención de las autoridades competentes. Por un lado, se solicita al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que tome intervención en los acontecimientos y evalúe las medidas que pudieran corresponder ante eventuales incumplimientos de la normativa vigente".

La protesta de Empleados de Comercio, según argumentaron desde el sindicato, se debió a que hubo empleadores que quisieron forzar a los trabajadores a cumplir tareas ese día sin reconocerles el pago extra por tratarse de un feriado. Hasta ahora no se conocieron cuáles son los comercios apuntados.

La movilización fue liderada por el titular local del gremio, Raúl Oviedo, junto con el secretario adjunto Claudio David Montiel, a quien se le inició una causa judicial por querer romper las puertas de vidrio del shopping con un cono de plástico.

Durante la mañana de hoy la fiscal Marina Lara estará tomando declaraciones testimoniales respecto de lo sucedido en el shopping para terminar de conocer detalles de lo sucedido y avanzar en la causa.