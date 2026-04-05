A puro rock: con Las Pastillas del Abuelo y Estelares finalizó la Fiesta del Camarón y el Langostino

Con los shows de Estelares y Las Pastillas del Abuelo finaliza esta noche la Fiesta del Camarón y el Langostino, que desde el pasado jueves se lleva a cabo en el Paseo Portuario de Ingeniero White con la participación de miles de visitantes.

Además de los espectáculos musicales, a lo largo de los cuatro días se pudo disfrutar en el predio de propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y actividades recreativas para disfrutar en familia.

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En lo gastronómico se destacó la elaboración de mariscos, pescados, paellas, rabas y otras comidas, tanto saladas como dulces, para todos los que acompañaron la nueva edición de la máxima fiesta whitense.

Además se destacó la presencia de puestos locales con artesanos y productores —dentro y fuera del puerto—, y otras actividades, junto con espacios para descansar y recorrer el tradicional paseo costero de la vecina localidad.

Como es tradición de esta Fiesta Nacional, los recitales marcaron una vez más la fiesta de cada jornada, con actuaciones de reconocidos artistas nacionales como Kapanga, La Delio Valdez, Peces Raros, Bandalos Chinos, Natalie Pérez y Luck Ra, además de representantes de la música local como Soldadores sin Careta, Amplificadx, Sólo Rumores, Los Galgos y Bomba Cumbia, entre otros.