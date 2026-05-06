Okahoma se plantó frente a los Lakers y los Pistons se adelantaron ante Cleveland

Oklahoma Thunder mantuvo el invicto en playoffs, superando a Los Ángeles Lakers, por 108 a 90, en el inicio de la otra serie semifinal de la Conferencia Oeste.

Los angelinos volvieron a extrañar a Luka Doncic, más allá del regreso de Austin Reaves y todo lo que puede dar LeBron James, a los 41 años.

LeBron fue el máximo goleador, con 27 puntos, más seis asistencias.

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En Oklahoma le sobró aún sin tener en su mejor versión a su estrella Shai Gilgeous-Alexander y contar con la ausencia de Jalen Williams.

Shai apenas anotó 18 puntos, por debajo de los números de Chet Holmgren que finalizó con un doble-doble de 24 unidades y 12 rebotes.

En el intento de contener a la figura rival, Jarred Vanderbilt se rompió un dedo contra el tablero.

Se espera que Doncic pueda sumarse para el partido 3.

En otro de los partidos de este martes, los Pistons se adelantaron 1-0 en el Este, tras imponerse a Cleveland, por 111 a 101, con 23 puntos de Cade Cunningham.

Los cinco titulares de Detroit terminaron con doble dígito: Tobias Harris aportó 20 puntos y ocho rebotes, Duncan Robinson metió 19, Ausar Thompson cerró con 11 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias y Jalen Duren sumó 12 puntos y once rebotes. Estos, sumados a los 23 de Cunningham.