Instituto sacó el pasaje a cuartos de la Liga Nacional y Lanús es semifinalista de la Liga Argentina
Las dos principal competencias están en plena etapa de definiciones.
Instituto se llevó de la cancha de Obras el pasaje a los cuartos de final de la Liga Nacional, al vencer 75 a 73.
Leonel Schattmann fue el goleador, con 21 puntos.
De esta manera, los cordobeses cruzarán ante Quimsa, el Nº1 de la fase regular, y Gimnasia (Comodoro) será rival de Independiente (Oliva).
En tanto, ya estaban armadas las series Regatas-Ferro y Oberá-Boca.
En la LA
Lanús derrotó a Villa San Martín, 73 a 66, cerró la serie 3-0 y se convirtió en el primer semifinalista de la Liga Argentina.
En tanto, Santa Paula superó a La Unión (Colón), 77 a 62 y están 2-1 arriba los entrerrianos, que perdieron a Rodrigo Acuña, quien se cortó el tendón de Aquiles.