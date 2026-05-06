Instituto sacó el pasaje a cuartos de la Liga Nacional y Lanús es semifinalista de la Liga Argentina

Instituto se llevó de la cancha de Obras el pasaje a los cuartos de final de la Liga Nacional, al vencer 75 a 73.

Leonel Schattmann fue el goleador, con 21 puntos.

De esta manera, los cordobeses cruzarán ante Quimsa, el Nº1 de la fase regular, y Gimnasia (Comodoro) será rival de Independiente (Oliva).

En tanto, ya estaban armadas las series Regatas-Ferro y Oberá-Boca.

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En la LA

Lanús derrotó a Villa San Martín, 73 a 66, cerró la serie 3-0 y se convirtió en el primer semifinalista de la Liga Argentina.

En tanto, Santa Paula superó a La Unión (Colón), 77 a 62 y están 2-1 arriba los entrerrianos, que perdieron a Rodrigo Acuña, quien se cortó el tendón de Aquiles.