Piden la detención del financista vinculado a la AFA y a “Chiqui” Tapia

La fiscal Cecilia Incardona solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual preside Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

La medida, según La Nación, fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que agravó su situación procesal dentro del expediente.

En la misma línea, los investigadores consideran a Vallejo como una pieza central en una estructura que habría operado a través de la financiera con vínculos en el fútbol argentino, incluyendo relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes.

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Según las denuncias que se encuentran radicadas en los tribunales, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Vallejo, debía presentarse a indagatoria este martes desde las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol. (Fuente: NA).