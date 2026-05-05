Di María erró un penal después de 17 aciertos, pero Central ganó igual y acaricia la clasificación a octavos

Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay al final del partido que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido llegó cuando iban 11 minutos del segundo tiempo, con un disparo de primera del defensor Ignacio Ovando, en el área chica y tras un córner.

Previamente, a los 42 minutos, el arquero visitante Rodrigo Morínigo le contuvo un penal (y el rebote) a Ángel Di María.

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El crack rosarino falló un tiro desde los 12 pasos luego de 17 aciertos.

Con el triunfo, el “Canalla” se mantiene en el primer lugar de la zona con 10 puntos, mientras que la visita sufrió su cuarta derrota y, al no tener unidades, ya tiene muy complicada su clasificación a octavos de final.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo a las 19:00, mientras que el elenco paraguayo deberá visitar la altura de Independiente del Valle de Ecuador el mismo día, a partir de las 23:00.