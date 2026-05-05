Santilli con guiño libertario hacia el PRO: “Vamos a trabajar para sacar al kirchnerismo de la Provincia”

En medio de versiones sobre su pase definitivo a la La Libertad Avanza, Diego Santilli, el ministro del Interior, se mostró junto a referentes de su actual partido político, el PRO.

El jefe de la cartera se reunió con Cristian Ritondo y los jefes comunales del partido amarillo para comenzar a construir una alternativa que "saque al kirchnerismo" de Buenos Aires.

Con la mira en 2027, año en el que se renueva el poder ejecutivo provincial, el funcionario libertario conversó con el diputado nacional sobre la gestión en los municipios bonaerenses y la agenda bilateral entre los distritos y el Gobierno Nacional.

Durante la reunión, Santilli remarcó la necesidad de sostener un “rumbo claro y evitar retrocesos” en referencia al Poder Ejecutivo, tal como sostuvo su entorno tras el cónclave.

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“Tenemos que sostener el rumbo del Presidente Milei. Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme. No tenemos que volver atrás”, deslizó el funcionario.

El ministro también aprovechó para lanzar duras críticas hacia la administración de Axel Kicillof, señalando un deterioro profundo en los indicadores bonaerenses: “La provincia no aguanta más la gestión que lleva adelante Kicillof, que ha empeorado todas las variables".

La reunión se llevó a cabo este martes

La reunión también sirvió para mostrar músculo político y unidad interna. Santilli destacó la labor conjunta que viene realizando con figuras como Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA, y los sectores del radicalismo, subrayando que la articulación es la única vía para enfrentar al oficialismo provincial en las urnas. “Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto”, aseguró.

Participaron: ⁠Soledad Martinez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), ⁠Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), ⁠Jorge Etcheverry (Lobos), Sebastián Abella (Campana), Javier Martinez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio), ⁠Juan Fiorini (Junín), ⁠Guillermo Montenegro (Senador provincial), Agustín Neme (Gral. Pueyrredón), Alejandro Rabinovich (Presidente Bloque PRO Diputados BA) y Pablo Petrecca (Presidente Bloque PRO Senado BA). (NA)