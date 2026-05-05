Maximiliano Abad pidió "modernizar sin retrocesos" el sistema electoral argentino

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, participará este martes de una jornada sobre reforma electoral que se realizará en la Universidad Nacional del Sur (Colón 80), organizada por los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Cambio Federal.

La actividad se desarrollará esta tarde, a las 17, y tendrá como eje el debate sobre posibles modificaciones al sistema electoral nacional y provincial, en medio de la discusión abierta en el Congreso por los proyectos impulsados por el Gobierno.

Según adelantó Abad, formará parte de uno de los paneles vinculados a reforma electoral nacional, donde se analizarán iniciativas relacionadas con la eliminación de las PASO, el financiamiento de campañas, los requisitos para la conformación de partidos políticos y cambios en la legislación electoral.

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"El Gobierno ha mandado varias iniciativas al Congreso que tienen que ver, entre otras, con la eliminación de las PASO, nuevos requisitos para la constitución de partidos políticos y sostener su personería, financiamiento de las campañas electorales y modificación a la ley de simultaneidad", señaló el legislador radical.

En ese marco, sostuvo que se trata de propuestas "diversas" y que "merecen un estudio profundo y segmentado".

Abad también dejó en claro su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "No estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO, porque eso es volver al sistema anterior en el cual las cúpulas partidarias ordenaban y digitaban las candidaturas", afirmó.

No obstante, consideró que el sistema actual puede perfeccionarse. "La PASO no es un sistema perfecto y por lo tanto estoy abierto a una modernización del sistema de selección de candidatos", expresó, en diálogo con Panorama, por LU2.

Entre los cambios posibles, mencionó la alternativa de evitar la realización de elecciones primarias cuando no haya competencia interna dentro de una fuerza política. "Cuando hay lista única es innecesario gastar recursos y movilizar a la ciudadanía", indicó.

El senador planteó además que toda reforma electoral debe perseguir tres objetivos centrales: mayor transparencia, recrear la confianza de la ciudadanía y generar una mejor calidad en la representación política.

Otro de los puntos sobre los que fijó postura fue el financiamiento de las campañas electorales. Allí cuestionó la propuesta presentada por el oficialismo nacional. "El proyecto del Gobierno lleva al mínimo el financiamiento público y amplía el techo del financiamiento privado. Lo que termina ocurriendo es que solamente van a poder hacer campaña aquellos que tengan recursos económicos", advirtió.

Frente a ello, propuso "un sistema mixto, transparente, auditable y trazable, en donde haya un piso mínimo de equidad para todas las fuerzas políticas".

En relación con la Boleta Única de Papel, Abad defendió el sistema ya aprobado para elecciones nacionales y consideró que debería implementarse también en la provincia de Buenos Aires. "Ha demostrado ser un instrumento que tiene usabilidad y legitimidad, que la gente vota sencillamente y rápidamente", señaló.

Finalmente, remarcó que la Boleta Única "elimina para siempre el fantasma del voto cadena o el robo de boleta".

La discusión sobre reformas políticas y electorales viene ganando protagonismo en distintos ámbitos legislativos y académicos. Semanas atrás, Abad mantuvo reuniones con legisladores bonaerenses para avanzar en propuestas vinculadas a la implementación de la Boleta Única y la modernización del sistema electoral provincial.