Dos jornadas inolvidables para el comienzo de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

La imagen de la orquesta La Delio Valdez haciendo bailar a miles de personas resume el momento más intenso de estas primeras noches, atravesadas por escenas de alegría y encuentro comunitario. Señoras y señores: la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino regresó con todo tras dos temporadas de ausencia.

Hoy será la tercera de cuatro jornadas consecutivas. Hasta ahora hubo propuestas destacadas —Kapanga, Bandalos Chinos y una fuerte presencia de artistas locales—, pero lo vivido el jueves por la noche alcanzó un punto máximo. Una fiesta que, vale insistir, la comunidad se merece. Y anoche, después del show hipnótico de Peces Raros, hasta la Vía Láctea pareció sumarse al convite.

Porque, al final, la fiesta no es solo un escenario ni una grilla artística: es la excusa perfecta para volver a encontrarnos. Y eso, en tiempos como estos, vale tanto como cualquier espectáculo".

Como siempre, con entrada libre y gratuita, miles de personas disfrutaron de propuestas musicales, lúdicas y gastronómicas a lo largo de los amplios espacios cubiertos y al aire libre del Puerto de Bahía Blanca. Pero la fiesta no termina en sus accesos: se derrama por Ingeniero White, que durante estos días cobra una vitalidad particular. Puestos en veredas y esquinas permiten a muchos vecinos sumar un ingreso extra y convierten al barrio en una verdadera celebración colectiva.

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Es inevitable recordar que el año pasado no pudo realizarse debido a la inundación. Tal vez por eso la emoción fue aún mayor: el contraste entre aquellas imágenes y las miles de personas bailando frente a una de las orquestas de cumbia más populares del país resultó inevitable.

Los artistas, cuando alcanzan la cima, suelen ocultar el camino recorrido. Lo de La Delio Valdez fue exactamente lo contrario: un crecimiento sostenido, paso a paso, con una relación íntima con Bahía Blanca. La primera vez que llegaron fue para cerrar los carnavales de 2014. Arribaron en tren hasta la Estación Sud, se alojaron en un hostel de calle Soler y tocaron en un escenario montado sobre avenida Cerri.

¿Una curiosidad? El percusionsita de Natalie Pérez será Gustavo "El Tano" Martelli. Bahiense, tocó con Celia Cruz, es parte de Fabulosos Cadillacs y del grupo que está de gira con Tini Stoessel".

Desde entonces construyeron un vínculo cercano con la gente del Centro Murga Vía Libre. En visitas posteriores invitaron a la murga a bailar sobre el escenario y acompañaron públicamente cuando la Estación Noroeste —su histórica casa— sufrió el incendio de 2022.

Mientras tanto, la banda siguió creciendo: múltiples Luna Park, un Movistar Arena, un estadio Ferro repleto y giras internacionales por Europa, México y Brasil consolidaron su lugar como referencia latinoamericana de la cumbia contemporánea.

Esa experiencia se refleja en un repertorio que combina clásicos reinterpretados y composiciones propias. En el puerto sonaron versiones celebradas como Que no queden huellas, del Grupo Bronco; Ven junto a mí, del mexicano Claudio Bermúdez; Piel Morena, de Thalía; y Amor de mis amores, el bolero de Agustín Lara en versión del peruano Grupo 5 transformado en cumbia festiva. Los temas propios también dejaron huella: un instrumental de cumbia amazónica con atmósferas hipnóticas desde el sintetizador y canciones infalibles para el baile como Inocente (propia), Atrévete a mirarme de frente (Los Wawancó) y Cumbia sobre el mar (colombiana).

Dos noches emocionantes (¡y quedan dos más!)



Las primeras jornadas confirmaron que la edición 2026 volvió más afilada que nunca. Con sus dos escenarios ya consolidados, el predio permite distribuir cómodamente stands, feriantes, gastronomía y propuestas culturales que dialogan con el tradicional paseo que rodea la ría bahiense.

El clima también marcó contrastes. El jueves ofreció una noche soñada (lo de Kapanga y sus fieles seguidores es para otra crónica exclusiva); el viernes, en cambio, el viento sur se hizo sentir, aunque no impidió que Bándalos Chinos y Peces Raros ofrecieran actuaciones a la altura de las expectativas.

Entre los artistas locales se destacó la performance de Amplificadx, banda encabezada por Amparo, cuya identidad reafirma la personalidad diversa de la escena indie bahiense. También sobresalieron el sólido debut de Sólo Rumores, la propuesta artística y desbordante de Los Galgos —con la incorporación de las hermanas Ela y Sara Iglesias en coros, sintetizadores y acting— y la fiesta contagiosa de Bomba Cumbia.

¿Qué podés ver hoy?

La tercera noche invita a llegar temprano. El cierre estará a cargo de Luck Ra, un fenómeno transversal que convoca desde niños hasta familias enteras, confirmando el alcance generacional del cuarteto actual.

Antes se presentará Natalie Pérez, acompañada por el percusionista bahiense Gustavo Martelli. El “Tano”, integrante de Los Fabulosos Cadillacs y Dancing Mood, tocó junto a figuras como Celia Cruz, Vicentico y Bahiano, y actualmente participa en giras de Tini Stoessel y la propia Pérez, además de integrar La Descarga, una de las bandas latinas más convocantes del país. Antes de instalarse en Buenos Aires, fue parte de las batucadas que su maestro Ramiro Musotto organizaba sobre avenida Alem.

Desde el Instituto Cultural del Municipio y la Comisión de Cultura del Concejo Deliberante avanza el proyecto para declararlo personalidad destacada de la cultura bahiense. Merecido reconocimiento para un músico que hoy podrá verse detrás de sus tumbadoras Late, aportando ritmo caribeño al escenario principal.

La jornada continuará con Lo Que Quedó y la fusión latinoamericana de Verde Tuna. En el escenario Langostino será el turno de Luchi Davit, Blackout, Chula Cumbia y Alexis Boer.

Porque, al final, la fiesta no es solo un escenario ni una grilla artística: es la excusa perfecta para volver a encontrarnos. Y eso, en tiempos como estos, vale tanto como cualquier espectáculo.