Una empresa bahiense que mira al sur, la cama de Yrigoyen y los 100 años de una gran industria local

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Seguro ayer participaste de alguno de los tantos eventos que se organizaron por un nuevo aniversario de nuestra querida Bahía Blanca.

--Sí, claro, sobre todo en la plaza Rivadavia y calles aledañas hubo bastante movimiento.

--Y... el clima es bastante diferente al de un año atrás. ¿Pedimos los primeros cortados y arrancamos?

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--Dale, me parece bien, pero te veo más apurado que Trump intentando terminar el conflicto en Medio Oriente.

--Y... el tema del precio del petróleo nos aprieta a todos, fijate lo que está pasando no solo con el tema del boleto de ómnibus, sino con el reclamo de los transportistas de subir la tarifa a las cargas.

--Esto último, con protestas y cortes en los accesos portuarios, impacta directamente en las exportaciones argentinas porque complica los embarques en plena cosecha gruesa y genera pérdidas millonarias.

--¿Tenés idea cuánto aumento el gasoil en Bahía desde el inicio del conflicto?

--Estuve averiguando y desde el 28 de febrero subió 18 por ciento en Bahía.

--Bien, ¿qué más?

--Te traje un aniversario que para mí es de los más importantes en la historia productiva de la ciudad. Me refiero a los primeros 100 años de una de sus industrias emblemáticas.

--Apa... contame.

—Días atrás, más precisamente el sábado 4, cumplió un siglo la refinería de Loma Paraguaya.

--Hoy en manos de Trafigura, pero en sus orígenes fue La Isaura SA.

--Exacto. Y te sumo el dato fino: el 15 de junio de 1925 el doctor Ricardo Eliçabe firmó el acta constitutiva de la Refinería de Petróleos La Isaura SA, bautizada así en memoria de su hermana, fallecida en 1922. Pero la puesta en marcha de la destilería llegó el 4 de abril de 1926.

--Otra época...

--Totalmente. Se trabajaba con crudo de Neuquén que llegaba en vagones tanque desde Challacó, Neuquén, y más adelante se construyeron depósitos en Galván para abastecerse por barco, tanto con petróleo nacional como importado.

--Me acuerdo que la planta tuvo varios dueños... incluso pasó a llamarse Eg3. ¿Te acordás?

--Tal cual. Eso fue en 1994, tras la fusión con Astra y CGC. Una etapa más en una historia larga, con cambios, crisis y reconversiones.

--Sí, sumale Petrobras. Hoy el escenario es otro.

--Muy distinto. Después de haber estado al borde del cierre hace algunos años, la refinería atraviesa una etapa de fuerte reactivación. Hay incorporación constante de equipos y, en el corto plazo, se va a habilitar una unidad de hidrotratamiento de gasoil, clave para producir combustibles con bajo contenido de azufre en Bahía.

--Muy Primer Mundo. Y decime, la refinería de la Esso vino después, ¿no?

--Sí, es de 1928. Pero cerró en 2009. Mejor dicho, dejó de ser destilería para pasar a operar como playa de almacenamiento y distribución de combustibles.

--Mirá vos... cien años no es poco.

--Para nada. La refinería de Loma Paraguaya es parte de la historia productiva de Bahía, y también de su presente. De esas industrias que explican buena parte de lo que la ciudad fue... y sigue siendo.

--Coincido, buen dato. De los que hay que tener a mano. Sigamos.

--Hablando de historia. Decime que el jueves no faltaste a la cita en La Carrindanga... la presentación del libro de Marito Rey Saravia, “No se quiere lo que no se conoce”.

--Ni loco me la iba a perder. Quincho lleno en Sportiva, clima de reencuentro y memoria. Mucho histórico dando vueltas, varias “viejas palomas” y camadas enteras que se acercaron no solo a escuchar, sino a llevarse el libro con firma incluida.

--O sea, medio rugby de Sportiva estaba ahí.

--Y no exagerás. Desde aquellos pioneros del ‘58 hasta varias generaciones después. Todo condensado en un libro que es puro archivo vivo: anécdotas, fotos que hablan solas y un detalle que te liquida... el listado completo de jugadores, con camada, puesto y hasta el apodo. Una locura.

--De esos libros que no se hojean... se buscan.

--Tal cual. Y con un plus que suma mucho: la edición está a la altura de la historia. Muy bien impreso, de esos que da gusto tener y guardar.

-- Ya que estamos con el tema clubes, dejame comentarte que Alem abrió un bodegón y, según me dicen, se come muy bien. Así que anotá un lugar más al listado de bodegones locales y regionales.

--Buen dato, José Luis. El bodegón dejó de ser el lugar al que ibas “porque no había otra cosa” y pasó a ser el lugar al que vas porque querés volver a lo que siempre funcionó. Es así.

--En este caso el chef es un ex “10” de Liniers y abre de miércoles a sábados, con menú fijo, platos muy abundantes y baratieli. Seguí vos, Juan.

--Bueno, ya que estamos sigo más o menos con la misma temática porque el presidente de Olimpo, Alfredo Dagna, sigue creciendo con su emprendimiento familiar dedicado a la producción de aceite de oliva.

--Días atrás me comentaste que Nobles Caciques había recibido dos importantes premios en Expoliva International, en España.

--Exacto, y fue la única marca o finca que ganó dos premios en ese evento. Pero ahora quería comentarte que van a inaugurar una nueva almazara, es decir, el lugar donde se transforma la aceituna en aceite, provisto de maquinaria 0 km, importada de Italia, donde se van a poder producir los aceites más premium de Argentina.

--Bien, ¿algo más vinculado al deporte?

--Y... esto, por mi amor al portuario te lo tengo que contar.

--¿A ver?

--El otro día, durante la Fiesta del Camarón y Langostino, el Mono de Kapanga subió al escenario y le preguntó al público si conocían a Mario Racchi. A lo que la gente respondió, por supuesto, que sí.

--Seguí.

--Y el Mono siguió diciendo “Yo estuve en el partido en el que Banfield le ganó 13 a 1 a Comercial, y el único gol lo hizo Mario Racchi, y siempre me quedó presente. Por eso lo quiero saludar.

--Bueno, aquella jornada del 6 de octubre del ’74 no dejó muy bien parado al verdiamarillo, pero reconozcamos que es uno de los tres clubes bahienses que compitieron en la máxima categoría del fútbol argentino.

--Es bueno que lo recuerdes. Pedite otra ronda de cortados, José Luis.

--Dale, y vos tirá info del comercio. ¿Te parece?

--Ok. Una empresa local que se dedica a la venta de empanadas parece que no va a parar hasta conquistar el “planeta” entero.

--¿Por?

--Ahora abre una nueva sucursal, la número 12, en Puerto Madryn y, haciendo mención a que hace poco fue el Día de la Empanada, me enteré cuáles son los gustos preferidos en esa fábrica: carne, suprema pastora y jamón y queso, cotizan en el top 3.

--Bueno, felicitaciones en este nuevo desafío patagónico. Avanti con más novedades.

--Me enteré que la estación de servicio de Pilmaiquén y Cabrera salió premiada entre todas las Axion de país.

--El otro día pase y vi que terminaron la ampliación.

--Sí, me dicen que fue premiada como la tercera mejor estación (Edición 2025) entre 520 que funcionan en todo el país.

--Bueno, pero que esto no decaiga. Sigamos.

--Ok. En la primera cuadra de calle Garibaldi, donde durante mucho tiempo estuvo un negocio dedicado a la venta de productos de limpieza, abrió un negocio de lubricantes y algunos artículos para el automotor. Y tengo otro dato de esa calle.

--Contame.

--Al 300 funcionó durante mucho tiempo un local de perfumes y productos de belleza. Según me dicen, cerró y ya hay un nuevo inquilino, pero no tengo más datos. De todas maneras, pude saber que esa empresa continúa con sus otros dos locales de peatonal Drago y calle Alsina. Y si querés tengo data de la estación de servicio de Cabildo.

--Me interesa, sé que estuvo hace un tiempo sin funcionar. Si no me equivoco, creo que en algún momento fue de la familia Garabán.

--Exacto, pero hace un tiempo se hicieron cargo los hermanos Sastre y ahora conmemoraron los 10 años y lo festejaron como corresponde, con sorteos, promociones, etc.

--¿Algo para sorprenderme?

--Sí. ¿Qué tal si te digo que en Bahía Blanca está la cama donde, teóricamente, falleció Hipólito Yrigoyen, el 3 de julio de 1933?

--¿En serio?

--Así parece. La tiene un hombre, que se llama Marcelo, en una chacra ubicada sobre la ruta 35, a la salida de la ciudad. ¿Y por qué la tiene? Porque su padre era íntimo amigo de la familia del expresidente y líder radical y terminó en sus manos.

--Lindo dato, Juancho.

--Por eso te lo comenté. Pensá que 1930, tras el golpe de Estado, la casa de la calle Brasil, donde vivía, fue saqueada y buena parte de sus pertenencias resultaron destruidas o robadas. Bueno, parece ser que la cama se salvó. Ya te tiraré más info.

--Viniste muy retro Juancho, pero no hablamos nada del lío que se armó luego de los vergonzosos hechos de violencia que protagonizaron en el Bahía Blanca Plaza Shopping gremialistas de Empleados de Comercio.

--Justamente, seguimos con cosas que atrasan, je, je. El domingo pasado, a los dos días, comentamos que eso no se podía tolerar, y todo el mundo, afortunadamente, se manifestó de esa forma: la Justicia, que inició una causa y, el Concejo Deliberante que manifestó, de manera unánime, su rechazo, pero está bueno destacar también la firme postura del ministerio de Seguridad provincial en todo esto.

--Por supuesto, suspendió a las máximas autoridades policiales de la región y desplazó al titular del destacamento Patagonia, aparentemente por inacción durante los hechos del Viernes Santo.

--Y sí, estas cosas ya no pueden volver a pasar.

--¿Algo cultural?

--Sí, el martes 21 se presenta en el Gran Plaza Teatro, Diego El Cigala, uno de los emblemas de la música flamenca.

--Sí, vi que su gira Flamenco y Son tendrá una parada en Bahía.

--Así es, y va a ofrecer un repertorio imperdible que cruza flamenco, bolero y música latina. Anotá, las entradas pueden conseguirse en TicketBahia.com.

--Perfecto, ¿vamos zarpando?

--Dale, pero antes un datito interesante. No sé si te enteraste que una abogada bahiense, recibida en la UNS, tuvo un rol clave en la defensa del Estado argentino en el juicio por YPF que se siguió en Nueva York.

--¿El que evitó que tengamos que pagar 18.000 millones de dólares?

--Claro. Se trata de Mariana Lozza y especialista en derecho internacional público y arbitraje de inversión.

--Espectacular. ¿Qué más sabés?

--En 2005 se postuló para hacer una pasantía en la OEA y quedó seleccionada, luego aprovechó su estadía en Washington para hacer un Master en derecho internacional, mientras trabajaba para costear sus estudios. Más tarde, en julio de 2007 regresó al país y ese mismo año fue contratada por la Procuración del Tesoro para atender demandas internacionales contra el Estado argentino.

--Ah, y ahí se dedicó al tema.

--No, pará, estuvo 10 años en esa función, renunció y se fue a la actividad privada, pero en 2021 la volvieron a convocar para ocupar el cargo de Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro, un puesto de muchísima responsabilidad. Allí estuvo hasta algunos meses atrás, cuando decidió irse nuevamente a la actividad privada.

--Bueno, ahora sí, levantemos campamento.

--Dale, José Luis, hasta la semana que viene.

--Chau, Juan, hasta el próximo domingo.