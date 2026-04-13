Liga de Dorrego: Monte, a puro gol, suma y sigue firme en la vanguardia

Atlético Monte Hermoso no frena su marcha. Venció como visitante a Alumni de Coronel Pringles 5 a 3 y sigue liderando con puntaje ideal el Torneo "70 Aniversario del Club Villa Rosa" de la Liga Regional de Futbol de Coronel Dorrego, tras jugarse la 5ª fecha.

Suteryh, Independiente de Dorrego, Ferroviario y Porteño de Saldungaray son sus perseguidores.

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--Alumni 3 (Matias Ortelli –2—y Aquiles Heim), Monte 5 (Matías Martin –3--, Franco Ortiz y Benjamín Fernández),

--Pelota 0, Independiente CD 6 (Diego Banegas –2--, Ignacio Burgos, Leandro Jeva, Agustín Biragnet y Joaquín Alzueta).

--Esperanza 1 (Carlos Colonatuono), Progreso 1 (Matías Casco).

--Atlético Ventana 3 (Diego Cuello, Franco Maidana y Ariel Espínola), Independiente CP 0.

--Villa Rosa 0, Porteño 2 (Nicolás Restivo –2--).

--Ferroviario 1 (Gianfranco Crisci –de penal--), SUPA 0.

--Suteryh 3 (Elías Folasco –2—y Matías Folasco), San Martín 1 (Nahuel Cornou).

--Divisorio 0, Almaceneros 2 (Carlos Navarro y Lázaro Ugarte).

POSICIONES

1º) Monte, 15 puntos; 2º) Suteryh, Independiente CD, Ferroviario y Porteño, 12; 6º) Ventana, 10; 7º) Independiente CP y Almaceneros, 9; 9º) Alumni, 7; 10º) Villa Rosa y San Martín, 6; 12º) Progreso, 4; 13º) SUPA, 3; 14º) Esperanza 1 y 15º) Divisorio y Club de Pelota, sin unidades.