Liga de Villarino: Ferroviario se sumó a la lista de los punteros

El torneo Apertura de la Liga de Villarino está que arde. Ferroviario de Argerich se sumó a la lista de punteros tras vencer a San Adolfo como visitante 4 a 1, en el marco de la 5ª fecha.

El elenco ferroviario aprovechó los empates de Social Ascasubi --2 a 2 ante Juventud Unida en Algarrobo--, Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich --1 a 1 en Ascasubi ante Cobolvi-- y de Juventud Agraria (1-1 ante 12 de Octubre en Médanos).

Además, se prendió Caza y Pesca, tras golear a Barrio Africa 6 a 0 en duelo medanense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los marcadores

La tabla

Lo que viene (6ª fecha)