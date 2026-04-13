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Fútbol femenino: AEC y STMBB comparten la cima en la Zona Campeonato y Liniers lidera en el ascenso

Se disputó la cuarta fecha de los torneos de Primera división de la Liga del Sur, donde también fueron protagonistas Bella Vista, Tiro Federal y Rosario Puerto Belgrano.

Foto gentileza Liga del Sur.

La cuarta fecha del Torneo Apertura de fútbol femenino de la Liga del Sur dejó emociones en ambas divisiones, con encuentros parejos, figuras determinantes y una goleada que se robó todas las miradas.

En la Primera División A, Bella Vista se impuso con autoridad por 2 a 0 frente a La Armonía, con goles de Victoria Toloza y Mahia Romero.

En tanto, Tiro Federal protagonizó uno de los partidos más atractivos de la jornada al vencer 4 a 3 a Villa Mitre, con una actuación sobresaliente de Abril Sáenz, autora de tres tantos.

Por su parte, AEC logró un triunfo trabajado por 2 a 1 ante Sporting, gracias a los goles de Dana Ramos y Marianela Santana, mientras que STMBB se quedó con los tres puntos tras derrotar 2 a 0 a Libertad, con conversiones de Victoria Nervi e Ivana Lindstrom.

En la Primera División B, la nota la dio Rosario Puerto Belgrano, que aplastó por 10 a 1 a Huracán en una actuación demoledora y de gran contundencia ofensiva.

También se destacó Liniers, que goleó 4 a 0 a Pacífico de Cabildo, mostrando solidez en todas sus líneas para seguir siendo el líder del torneo de ascenso.

Además, San Francisco consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 ante SPIQPYA con gol de Clara Iturrioz, mientras que Estrella de Oro hizo lo propio al imponerse por la mínima frente a Sansinena, con tanto de Aldana Fuentes.

Resultados y goles

Zona Camepeonato

-Bella Vista 2 (Victoria Toloza y Mahia Romero)-La Armonía 0.
-Tiro Federal 4 (Abril Sáenz -3- y Guadalupe Rifo)-Villa Mitre 3 (Sol Menéndez Perrone -2- y Morena Beiteleztn).
-AEC 2 (Dana Ramos y Marianela Santana)-Sporting 1 (Sofía Mattos).
-Libertad 0-STMBB 2 (Victoria Nervi e Ivana Lindstrom).

Zona Ascenso

-SPIQPYA 0-San Francisco 1 (Clara Iturrioz).
-Estrella de Oro 1 (Aldana Fuentes)-Sansinena 0.
-Pacífico (C) 0-Liniers 4 (Liz Marcolini, Isabela Pezzutti, Lucía Julián y Lola Podesta).
-Huracán 1 (Natasha Mella)-Rosario PB 10 (Celeste Medina -2-, Bárbara Aguirre -2-, Carolina Díaz, Juliana Ruiz, Julieta Díaz, Noemí Benítez, Valentina Cavalli y María Arroyo).

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