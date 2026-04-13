Fútbol femenino: AEC y STMBB comparten la cima en la Zona Campeonato y Liniers lidera en el ascenso

La cuarta fecha del Torneo Apertura de fútbol femenino de la Liga del Sur dejó emociones en ambas divisiones, con encuentros parejos, figuras determinantes y una goleada que se robó todas las miradas.

En la Primera División A, Bella Vista se impuso con autoridad por 2 a 0 frente a La Armonía, con goles de Victoria Toloza y Mahia Romero.

En tanto, Tiro Federal protagonizó uno de los partidos más atractivos de la jornada al vencer 4 a 3 a Villa Mitre, con una actuación sobresaliente de Abril Sáenz, autora de tres tantos.

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Por su parte, AEC logró un triunfo trabajado por 2 a 1 ante Sporting, gracias a los goles de Dana Ramos y Marianela Santana, mientras que STMBB se quedó con los tres puntos tras derrotar 2 a 0 a Libertad, con conversiones de Victoria Nervi e Ivana Lindstrom.

En la Primera División B, la nota la dio Rosario Puerto Belgrano, que aplastó por 10 a 1 a Huracán en una actuación demoledora y de gran contundencia ofensiva.

También se destacó Liniers, que goleó 4 a 0 a Pacífico de Cabildo, mostrando solidez en todas sus líneas para seguir siendo el líder del torneo de ascenso.

Además, San Francisco consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 ante SPIQPYA con gol de Clara Iturrioz, mientras que Estrella de Oro hizo lo propio al imponerse por la mínima frente a Sansinena, con tanto de Aldana Fuentes.

Resultados y goles

Zona Camepeonato

-Bella Vista 2 (Victoria Toloza y Mahia Romero)-La Armonía 0.

-Tiro Federal 4 (Abril Sáenz -3- y Guadalupe Rifo)-Villa Mitre 3 (Sol Menéndez Perrone -2- y Morena Beiteleztn).

-AEC 2 (Dana Ramos y Marianela Santana)-Sporting 1 (Sofía Mattos).

-Libertad 0-STMBB 2 (Victoria Nervi e Ivana Lindstrom).

Zona Ascenso

-SPIQPYA 0-San Francisco 1 (Clara Iturrioz).

-Estrella de Oro 1 (Aldana Fuentes)-Sansinena 0.

-Pacífico (C) 0-Liniers 4 (Liz Marcolini, Isabela Pezzutti, Lucía Julián y Lola Podesta).

-Huracán 1 (Natasha Mella)-Rosario PB 10 (Celeste Medina -2-, Bárbara Aguirre -2-, Carolina Díaz, Juliana Ruiz, Julieta Díaz, Noemí Benítez, Valentina Cavalli y María Arroyo).