Allanan a empleado infiel de una zapatería que revendía el calzado en un showroom

Productos que habrían sido sustraídos por el empleado infiel.

En allanamientos hechos en esta ciudad la Policía secuestró una gran cantidad de calzado que al parecer había sustraído un empleado de una conocida cadena de zapaterías bahiense.

El trabajador infiel aparentemente revendía la mercadería mal habida en un showroom bajo la titularidad de otra persona.

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Este es uno de los dos inmuebles que se allanaron, ubicado en un edificio de Córdoba 690, y el otro procedimiento se realizó en Entre Ríos 1847.

El denunciado es Gastón Bertellys, quien estaba encargado de la distribución de bienes de la firma Pinar S.A.

El botín asciende a unos 800 pares de zapatos y zapatillas valuadas entre 25 y 30 millones de pesos, según consta en la denuncia radicada por Agustina Lemos.

El juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, ordenó los operativos por pedido de la fiscal Marina Lara, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

El abogado Sebastián Cuevas patrocina a la familia Lemos, que se presentó en la causa como particular damnificado.