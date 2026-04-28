Barrio San Cayetano: la Policía detuvo a un joven que circulaba en una moto robada
El procedimiento fue realizado en la zona de calle Alvarado al 2.100.
Un joven fue aprehendido esta madrugada por la Policía cuando circulaba al mando de una motocicleta robada, informaron fuentes oficiales.
Desde la comisaría Séptima informaron que el operativo se desarrolló minutos antes de las 5, cuando los efectivos estaban recorriendo la zona y tomaron conocimiento de la presencia del sujeto movilizándose en un rodado marca Motomel que había sido sustraído algunas horas antes en 14 de Julio al 200.
Los voceros explicaron que localizaron al sospechoso con la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).
Mencionaron que el hombre pretendió escapar, aunque finalmente fue interceptado y reducido en Alvarado al 2.100.
Allí aprehendieron a Emiliano Roa, de 21 años, quien fue imputado de desobediencia y robo de motovehículo.