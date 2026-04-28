Amenazas en escuelas: aprehenden un menor en Patagones y encuentran armas y municiones

Un menor de edad fue aprehendido en la ciudad de Carmen de Patagones por los muchos casos de amenazas en escuelas, y en su vivienda se encontraron armas de fuego y municiones.

El allanamiento se llevó a cabo en base a las constantes denuncias realizadas por autoridades escolares locales, por amenazas que se han encontrado en distintos establecimientos educativos maragatos.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, en este marco se desarrollaron tres allanamientos en esta ciudad, en los que fueron encontrados y secuestrados una pistola 9 milímetros, 150 municiones intactas de este calibre, 12 cartuchos intactos calibre 12/70, cuatro municiones intactas calibre 22, una réplica de arma de fuego tipo pistola ametralladora de aire comprimido, y un teléfono celular.

Los operativos los realizaron personal de la Policía Comunal Carmen de Patagones, con colaboración de la Unidad Investigativa de DDI Patagones.