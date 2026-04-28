Vecinos atraparon al sospechoso de robar una moto

La Policía de Punta Alta informó que un grupo de vecinos redujo anoche a un joven sospechado de robar minutos antes una moto.

Según indicaron desde la comisaría local, cerca de las 23:45 se tomó una denuncia por la sustracción de una moto Guerrero GXR 200.

Agregaron que casi en simultáneo se recibió un aviso radial informando que un grupo de vecinos había reducido a un sujeto junto con una moto de similares características, en calle Moreno al 100, del barrio Villa Mora.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la moto era la denunciada como robada e identificaron al sospechoso como Aarón Kimpe, de 22 años.

Kimpe quedó aprehendido, acusado de hurto de motovehículo, a disposición de la Fiscalía N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.