Vecinos atraparon al sospechoso de robar una moto
Lo redujeron hasta que llegó la policía.
La Policía de Punta Alta informó que un grupo de vecinos redujo anoche a un joven sospechado de robar minutos antes una moto.
Según indicaron desde la comisaría local, cerca de las 23:45 se tomó una denuncia por la sustracción de una moto Guerrero GXR 200.
Agregaron que casi en simultáneo se recibió un aviso radial informando que un grupo de vecinos había reducido a un sujeto junto con una moto de similares características, en calle Moreno al 100, del barrio Villa Mora.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la moto era la denunciada como robada e identificaron al sospechoso como Aarón Kimpe, de 22 años.
Kimpe quedó aprehendido, acusado de hurto de motovehículo, a disposición de la Fiscalía N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.