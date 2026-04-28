Unidades de la Flota de Mar zarparon para integrarse al ejercicio Passex 2026

El destructor “La Argentina” y la corbeta “Rosales” operarán junto al portaaviones “Nimitz” en el Atlántico Sur para fortalecer la interoperabilidad entre las Armadas de Argentina y Estados Unidos.

En el marco del fortalecimiento de los lazos de cooperación bilateral y el adiestramiento naval, “La Argentina” y “Rosales” soltaron amarras ayer de la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano.

Las unidades de la Flota de Mar pusieron proa hacia el sur para dar inicio al ejercicio internacional Passex 2026.

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En aguas de la Zona Económica Exclusiva se integrarán con el portaaviones nuclear “Nimitz” (CVN-68) y el destructor “Gridley” (DDG-101) de la Marina de los Estados Unidos, que se encuentran navegando rumbo al norte.

El Comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Pablo Germán Basso, quien zarpó a bordo del destructor "La Argentina", destacó que la expectativa principal del despliegue es mejorar el adiestramiento y las capacidades de la Flota de Mar, las cuales se buscan optimizar año tras año.

Subrayó que este encuentro con la Armada de Estados Unidos permite, ­entre otras actividades, realizar ejercicios de defensa antiaérea con aviones de combate, resumiendo la actividad como una oportunidad fundamental para elevar los estándares profesionales de la Fuerza.

El ejercicio, programado entre el 27 y el 30 de abril, fue autorizado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 264/2026. Estas maniobras, denominadas técnicamente Passing Exercise (Passex), son ejercitaciones de oportunidad que se aprovechan cuando buques de otras naciones transitan por aguas jurisdiccionales, consolidando la interoperabilidad entre las fuerzas.

Adiestramiento y cooperación en el mar

Durante las jornadas en el Atlántico Sur, las tripulaciones llevarán a cabo un intenso programa de actividades que incluye maniobras de comunicaciones, evoluciones tácticas y formaciones de navegación compleja.

Asimismo, se prevé la realización de operaciones aéreas conjuntas y el tradicional ejercicio fotográfico (Photoex), que permite registrar el despliegue de la fuerza de tareas combinada.

Este tipo de encuentros, que en ediciones anteriores han recibido la denominación histórica de "Gringo-Gaucho", tienen como objetivo principal incrementar el nivel de adiestramiento de las dotaciones y fortalecer la presencia soberana en el mar.

La participación del destructor “La Argentina” y la corbeta “Rosales” representa una oportunidad valiosa para que el personal naval argentino intercambie doctrinas y procedimientos con una de las flotas más avanzadas del mundo, manteniendo los estándares de capacitación profesional que caracterizan a la institución.

Esta actividad combinada tendrá lugar en el Mar Argentino, cuya riqueza estratégica y su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, imponen desafíos permanentes para la defensa.

Por ello, la incorporación progresiva de buques de superficie modernos, submarinos y aeronaves con capacidades acordes a los estándares actuales no solo incrementa la eficiencia operativa, sino que consolida la soberanía, promueve el desarrollo industrial asociado y asegura que la Argentina esté a la altura de las exigencias del escenario regional e internacional.

Despliegue de medios y unidades

A lo largo de los días de navegación, el dispositivo naval reunirá de forma escalonada diversos medios de la Armada Argentina que se encuentran adiestrando en el mar. Mientras el destructor “La Argentina” acompañará en estrecha coordinación al portaaviones “Nimitz”, que contará a bordo con dos helicópteros Sea King pertenecientes a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, y al destructor “Gridley”.

Se incorporarán luego a la zona de operaciones dos aeronaves P3C Orion pertenecientes a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, al tiempo que se integrarán unidades de combate para ejercicios de defensa aérea.

Finalmente, la formación alcanzará su máxima capacidad con la incorporación del destructor “Sarandí”, la corbeta “Robinson” y los patrulleros oceánicos “Piedrabuena” y “Contraalmirante Cordero”.

Se espera que, tras concluir las maniobras de interoperabilidad, las unidades argentinas regresen a sus apostaderos habituales para continuar con su plan anual de actividades operativas.

Prensa: COAA