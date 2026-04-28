La Juventud Radical presentó un reclamo por el transporte y pidió respuestas urgentes a la Provincia

La Juventud de la Unión Cívica Radical elevó un petitorio al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires para manifestar su preocupación por el fuerte incremento en la tarifa de la línea 319 y las reiteradas deficiencias en el servicio.

La iniciativa estuvo respaldada por una campaña de recolección de firmas que reunió el aporte de numerosos usuarios. A través de un formulario abierto, vecinos compartieron sus experiencias cotidianas, lo que permitió visibilizar el impacto concreto de la situación en la comunidad.

Desde la organización destacaron que los testimonios recogidos fueron clave para comprender la dimensión del problema. “Escuchar a los usuarios nos permitió conocer en profundidad cómo afecta el servicio en la vida diaria”, señalaron.

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El planteo fue canalizado mediante la diputada provincial Priscila Minnaard, quien mantuvo un encuentro con autoridades del área. Durante la reunión se abordaron distintos ejes, entre ellos la implementación del sistema SUBE, la aplicación del boleto estudiantil gratuito y la revisión del esquema tarifario actual.

Asimismo, se remarcó la necesidad de mejorar el funcionamiento del servicio, tanto en lo que respecta al estado de las unidades como a la frecuencia y cumplimiento de los horarios. Según indicaron, en los últimos meses se registraron fallas simultáneas en varias unidades, agravando las dificultades para los usuarios.

Los relatos recopilados reflejan consecuencias directas en la vida cotidiana. Estudiantes universitarios advirtieron complicaciones para asistir a clases o rendir exámenes debido a demoras e interrupciones, mientras que también se evidenciaron problemas vinculados al acceso a la salud, especialmente por el costo del pasaje.

Desde la Juventud Radical señalaron que el objetivo no es solo visibilizar la problemática, sino avanzar en soluciones concretas. Entre ellas, mencionaron la optimización del servicio actual o la incorporación de nuevas alternativas que mejoren la conectividad entre Punta Alta, Bahía Blanca y el distrito de Coronel Rosales.

“El reclamo busca dar respuesta a una demanda sostenida de los usuarios, quienes ven afectado su acceso a derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo”, concluyeron.