Piden "controles urgentes" por falencias en el servicio de la 319

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó un proyecto que pide "controles urgentes" a la Línea 319, que une Punta Alta y Bahía Blanca.

La iniciativa de la concejala del Natalia García Luna (PRO) pide la intervención de la Subsecretaría de Transporte bonaerense ante lo que considera un deterioro en el servicio prestado por la compañía El Villarino.

Según la edil, la medida surge por reclamos de usuarios que denuncian problemas de mantenimiento, demoras, fallas mecánicas y falta de seguridad en las unidades. También cuestionaron el aumento reciente del boleto, que se fue a más de $ 4.000.

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García Luna señaló que muchos vecinos llegan tarde o no pueden asistir a sus trabajos, estudios o turnos médicos por las deficiencias del servicio. Además, advirtió que los desperfectos registrados en las últimas semanas podrían afectar la seguridad de los pasajeros.

El proyecto también solicita evaluar si la empresa concesionaria cumple con sus obligaciones, remarcando que se trata de un servicio esencial y que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para los usuarios.