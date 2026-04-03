Reclaman a la Provincia detalles por el aumento de la línea 319

Concejales de la UCR y Bien Común presentaron un proyecto de comunicación conjunto reclamándole al Gobierno bonaerense informes y revisión sobre el aumento del boleto en la línea 319, que une Punta Alta y Bahía Blanca, con el objetivo de conocer cómo se definió la tarifa y qué impacto tiene en los usuarios rosaleños.

"Los cuadros tarifarios oficiales publicados para los servicios de transporte de jurisdicción provincial no reflejan valores equivalentes a los actualmente aplicados en el servicio mencionado, generando incertidumbre respecto de la metodología de cálculo utilizada", indicaron los ediles Liliana Taboada y Daniel Medina.

Esta semana, la empresa difundió un nuevo cuadro tarifario con incrementos de entre el 80 y más del 120% en los distintos recorridos. La última suba había sido en noviembre del 2024.

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El pedido de los concejales incluye precisiones sobre el cuadro tarifario vigente, la metodología de cálculo y los costos considerados, como combustible, salarios y mantenimiento. También se requirió información sobre subsidios que recibe la empresa y si se realizó algún estudio de impacto socioeconómico previo al incremento.

Además, plantearon la necesidad de revisar el esquema actual para evaluar si el aumento resulta razonable y acorde a la capacidad de pago de los usuarios, y propusieron analizar mecanismos de segmentación o gradualidad para reducir el impacto.

Los ediles remarcaron que el transporte público es un servicio esencial y señalaron la importancia de garantizar transparencia en la fijación de tarifas.