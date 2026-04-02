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Punta Alta.

Excombatientes visitaron la Escuela Especial Stella Maris

Relataron sus vivencias e interactuaron con alumnos y docentes del establecimiento ubicado en Puerto Belgrano.

Veteranos de la Guerra de Malvinas realizaron esta semana una visita a los alumnos de la Escuela Especial Stella Maris de Puerto Belgrano, en el marco de las actividades organizadas por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas.

El puntaltense Raúl Morante, extripulante del crucero ARA “General Belgrano”, Ramón Contreras de la Infantería de Marina, y Ramón Gregorio Rodríguez y Miguel Iturrioz, ambos del aviso "Comodoro Somellera", fueron recibidos por la directora, Fernanda Tirrelli, y el cuerpo docente.

Allí, los excombatientes relataron sus vivencias durante el conflicto de 1982. Luego participaron de actividades relacionadas con la temática Malvinas, interactuando con alumnos y docentes.

Según indicaron, el objetivo del encuentro fue transmitir valores, construir identidad y fortalecer el sentido de pertenencia, promoviendo en las nuevas generaciones una mirada comprometida con nuestra historia.

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