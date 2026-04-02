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Punta Alta.

Una institución local tendrá su anhelado edificio propio

El proyecto incluye nuevas aulas taller y refacciones integrales para mejorar la infraestructura educativa, con una inversión superior a los $285 millones

El Centro de Formación Integral N°1 de Punta Alta contará con edificio propio, en el marco de una obra considerada histórica para la institución y su comunidad educativa. La novedad fue confirmada tras una reunión entre padres de alumnos y el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, donde se dio respuesta a un reclamo sostenido durante años, informaron desde la Comuna. 

El proyecto prevé la construcción de dos aulas taller y un núcleo sanitario completo en el inmueble ubicado en Vélez Sarsfield 59 del barrio Ciudad Atlántida, que la Comuna recuperó en 2022, tras varios años de trámites, y donde funcionaba el Taller Protegido "Indio Fermín". 

Agregaron que además se realizarán trabajos de refacción en el Salón de Usos Múltiples y en las aulas existentes, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

La obra demandará una inversión de $285.440.327,82 y será financiada en su totalidad por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Desde el Municipio destacaron que se trata de un avance significativo para fortalecer la educación pública local.

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