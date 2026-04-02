"Vamos a apostar fuertemente por el desarrollo del rugby infantil", dijo el flamante presidente de la URS

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En el marco de la asamblea general que se realizó el martes a la noche, el contador Oscar Horacio Doria fue nombrado nuevo presidente de la Unión de Rugby del Sur por un período de 2 años.

Es su primera vez al frente de la institución bahiense, que se fundó como Liga de Rugby de Bahía Blanca el 8 de septiembre de 1953 y pasó a la denomiación actual en 1954, celebrado su aniversario cada 8 de mayo.

Doria, quien reemplaza al saliente y también contador Antonio Soriano (2022-2026), retoma la línea presidencial de dirigentes provenientes de Sociedad Sportiva, como anteriormente lo fueron Martín Azpiroz (2018-2022), Juan Pedro Gardes (2014-2018), Pablo Fasano (2004-2006), Alberto Martínez Gambino (1987-1993) y Oscar Gutiérrez (1983-1987), por citar a los más recientes y presentes el martes en la asamblea (Azpiroz, Gardes, Fasano y Gutiérrez).

"Recibo una institución que se encuentra ordenada en todos sus aspectos, con una rica historia y con clubes que han sabido construir, a lo largo del tiempo, un clima de armonía, diálogo constructivo y trabajo conjunto. Ese es un valor que debemos cuidar y fortalecer", dijo el nuevo titular de la URS en mensaje dirigido al resto de la comisión.

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El bahiense, de 74 años y ex presidente de Sociedad Sportiva durante 10 años, también resaltó la importancia de los clubes amateurs, que en el caso del rugby son la esencia y la base de este deporte en nuestro país.

"Estamos convencidos de que los clubes amateurs cumplen un rol esencial en nuestra sociedad. Son verdaderos espacios de formación de personas y de construcción de comunidad. Y es de esos clubes de donde se nutre nuestra Unión, donde encuentra su base y su sentido", remarcó.

Hizo, además, un llamado de atención a todos los estamentos de la actividad en el ámbito de la URS.

"Si bien hay muchos logros para valorar, no estamos creciendo en cantidad de jugadores como querríamos. Por eso vamos a apostar fuertemente al desarrollo desde los clubes, especialmente en el rugby infantil. Necesitamos ensanchar la base de nuestra pirámide, y vamos a acompañar a los clubes en todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo", agregó.

Previamente, en la asamblea también dedicó unas palabras el dirigente saliente, quien resaltó todo lo hecho en materia de competencias para los clubes, en los últimos años.

"El objetivo ha sido que cada club tenga la mayor cantidad de jugadores jugando el fin de semana, al mejor nivel posible y con el menor costo posible. El juego manda y si miramos el juego, seguramente nos equivoquemos poco", dijo Soriano.

E indirectamente remarcó la trascendencia de la unidad dirigencial, ya que desde hace un par de décadas existe lista única.

"Oscar, con toda su energía, sus nuevas ideas y su impronta, es quien seguirá por este camino. Finalmente, destacar que esta unión tiene 72 años y es una de las pocas uniones del país que tiene este tipo de asambleas donde los dirigentes no caen en peleas. Y eso lo tenemos que cuidar porque es la construcción que hace cada uno en los clubes y luego se traslada a la Unión", agregó "Pepe".

Nombres y cargos

El consejo directivo que guiará a la unión bahiense (inicialmente durante el período 2026-2028), no sufrió grandes modificaciones en su estructura. En realidad fueron dos enroques: en el cargo presidencial y un revisor de cuentas que pasó a vocal titular.

Los nombres y cargos son los siguientes:

Presidente Oscar Horacio Doria

Vicepresidente Antonio Soriano

Secretario Joaquín Louro

Prosecretario Juan Manuel Rodríguez

Tesorero Damián Salloum

Protesorero Matías Thomas

Vocal tit. Gustavo López Evangelista

Vocal tit. Federico Castro

Vocal tit. Juan Pablo Bianchin

Vocal sup. Pablo Clausen

Vocal sup. Jorge Louro

Vocal sup. Jorge Abitante

Rev. cta. tit. Eduardo Ferrandez

Rev. cta. tit. Guillermo Lusarreta

Rev. cta. tit. Rodrigo Lofvall

Rev. cta. sup. Silvio Iphais

Rev. cta. sup. Eliana Teófilo