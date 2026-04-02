En el feriado, el rugby local tiene su partido más importante: Argentino-Sportiva

El año pasado Las Palomas ganaron el ida-vuelta: 33-22 en El Nacional (foto) y 33-17 en La Carrindanga. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Llega a su fin este jueves la rueda inicial del campeonato Oficial Oro de Primera de la Unión de Rugby del Sur, con el atractivo cruce entre Argentino y Sociedad Sportiva en el country por la quinta fecha.

El cotejo principal entre estos líderes e invictos va a las 16 en la cancha "Lalo Borromei", donde el árbitro será Santiago Bevaqua (Sur) y sus asistentes Rafael Jornet y Esteban Bevaqua.

Chanchos y Palomas demostraron ser los equipos más fuertes de la competencia y establecieron brechas de juego con sus rivales, que se reflejan en los marcadores que registaron en los tres partidos previos. Para tener una idea, en tres jugados Sociedad Sportiva acumula 247 puntos a favor y 16 en contra, mientras que Argentino suma 227/3.

Ambos vienen de ganar el último sábado, por lo que fue una semana corta en la preparación de este choque y entrenaron lunes y martes.

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Cómo llegan

El Azul llega a este compromiso luego de superar la fecha pasada a El Nacional por 92-0 como huésped, mientras que el Blanco afrontó en su cancha la reválida ante Neuquén RC, al que derrotó 25-24 con un penal convertido en la última pelota.

A propósito, la jornada de hoy en el Oficial Oro determinará a los cuatro clasificados para el próximo regional Norpatagónico. Es probable que no forme parte Sociedad Sportiva a raíz de haber clasificado al Torneo del Interior B, por lo que los cuatro representantes de Sur serían Argentino, Universitario, El Nacional y Santa Rosa RC. Lo confirmará la URS en próximos días.

Los últimos

En cuanto al historial reciente del clásico en el Oficial, Sportiva ganó los dos del año pasado (33-22 el de ida y 33-17 la vuelta) y también el único del campeonato 2024 (40-10). Mientras que Argentino ganó el partido que definió al campeón de la edición 2023 como local (24-21).

En el Gatica

La fecha de hoy también tiene el choque entre Universitario y El Nacional en el complejo Héctor Gatica, a las 16, con arbitraje de Juan Ignacio Rossello (Sur), con Martín Cisneros-Alejandro Bermejo como jueces de touch.

"Uni" viene de conseguir su primera victoria del campeonato en la fecha 4. Fue ante Santa Rosa RC por 13-5, con tries del octavo Mateo Pandolfi y del apertura Tobías Andrade, más un penal de Sebastián Barrera.

El Celeste buscará su primer éxito.

Los dos planteles entrenaron lunes y martes.

Fecha libre tendrá Santa Rosa RC.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva (+231) y Argentino (+224), 15; 3º) Universitario (-103) y Santa Rosa RC (-126), 4 y 5º) El Nacional, 1.

Preliminares

En Argentino la previa al clásico principal comenzará con el duelo en Preintermedia a las 13 (Rafael Jornet) y continuará 14.30 con el partido de Intermedia (Esteban Bevaqua).

En "Uni" abrirá el programa Universitario-Universidad Nacional del Sur a las 13 (Alejandro Bermejo) y seguirá con el cotejo de Intermedia entre Universitario-El Nacional a las 14.30 (Martín Cisneros).

Formaciones

Estos equipos dispondrán para hoy los cuatro rivales en el Oficial Oro de Primera:

Argentino: Facundo Aristimuño, Franco Carrera, Cristian Villarreal; Santiago Ramos y Julián Gargiulo; Nicolás Hernández, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Pedro Selvarolo y Ramiro Correa; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Agustín Grunewald; Manuel Molina. Entrenador, Lisandro Flores.

Suplentes, Pablo Cerljenko, Tomás Gutiérrez, Manuel Otero, Thiago Zabala, Emiliano Barrera, Matías d'Empaire, Baltazar Montero y Francisco Muñiz Bullrich.

Sociedad Sportiva: Iñaki Azcoitía, Santiago Báncora, Uriel Troncoso; Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y Luca Loiacono; Francisco Cantalejos (capitán), Felipe Inchausti, Thiago Loiacono; Rafael Larrañaga Astibia y Mateo Köhler; Alan Martínez, Tomás Bermúdez, Pedro Zorzano, Facundo Ferrandez; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Relevos, Matías Stalldecker, Mauricio Torrisi, Joaquín Sánchez, Joaquín Marne, Rocco Portada, Francisco Larrañaga Astibia, Juan Cruz Samuel y Mateo Cardoso Lopes.

Universitario: Michel Aquino, Dylan Wiliman, Julio Nill; Ernesto Theaux y Lautaro Vera; Santiago Farías, Marcos Torresi, Mateo Pandolfi; Tomás Fara y Tobías Andrade (capitán); Álvaro Núñez, Lautaro Carrio, Juan Cruz Fernández, Mauro Rudel; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

En el banco, Ginaluca Reginato, Santiago Muñoz, Juan Ignacio Gil, Daniel Acosta, Martín Rivero, Emiliano D'Amico, Joaquín Cariac y Santiago González Lamponi.

El Nacional: Joaquín Fernández Palacios, Lautaro Albarrán, Bruno Reñones Aniotz; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquin Falcón De Pizzo; Elias Gerardi, Dylan Gertje, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel (capitán) y Juan Sebastian Fueyo; Tomás Rost, Bernardino Barbero, Gonzalo Rivero, Nicolás Coronel; Lucas Pavez. Entrenador, Joaquín Lobato.