Céline Dion anuncia residencia en París tras su emotivo mensaje de cumpleaños

La cantante canadiense Céline Dion anunció su regreso a los escenarios con una serie de diez conciertos en París, retomando así las presentaciones en vivo tras una pausa obligada para tratar el Síndrome de la Persona Rígida que padece, siendo su aclamada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 su última aparición pública.

Los shows se llevarán a cabo en la Paris La Défense Arena previstos para el 12 de septiembre y el 14 de octubre.

El anuncio ocurrió en un evento realizado por su cumpleaños número 58, al cual ella no se presentó, el pasado 30 de marzo en el Café de l’Homme de París. Allí, transmitieron un video grabado por ella comunicando la noticia, que luego se encargó de difundir por sus redes sociales.

“En mi carrera he grabado muchos mensajes de cumpleaños, pero esta es la primera vez que grabo uno para mi propio cumpleaños. Y vaya, ha sido un poco difícil guardármelo. Pero quiero que sepan que estoy genial, cuido mi salud y me siento bien”, aseguró.

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“He vuelto a cantar, incluso a bailar un poco, obviamente, saben que me encanta. Pero tengo que decirles algo muy importante. Durante estos últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y su apoyo, su amabilidad y su cariño. Incluso en mis momentos más difíciles, estuvieron ahí para mí. Me han ayudado de maneras que no puedo ni describir, y soy realmente muy afortunada de contar con su apoyo. Los he echado mucho de menos”, expresó su agradecimiento con los fanáticos.

“Y eso me lleva de nuevo a mi cumpleaños, pues este año voy a recibir el mejor regalo de mi vida. Voy a tener la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes una vez más en París, a partir de septiembre de este año”, compartió Céline.

“Estoy muy feliz, estoy lista para hacerlo, me siento bien, soy fuerte, obviamente, estoy emocionada”, cerró su mensaje.

Según describió, se tratará de una residencia de 10 shows inolvidables y detalló que la preventa iniciará el próximo 7 de abril. Para aquellos que quieran asegurar su lugar, la preventa empieza hoy 2 de abril. (NA)