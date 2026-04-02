Mar, tradición y comunidad: arrancó la Fiesta del Camarón y el Langostino en Ingeniero White

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales, instituciones locales y un importante acompañamiento de vecinos y vecinas, quedó oficialmente inaugurada la 34°edición de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, uno de los eventos más representativos de Bahía Blanca.

El acto de apertura se realizó en el Paseo Portuario de Ingeniero White y fue organizado de manera conjunta por la Sociedad de Fomento local y el Consorcio de Gestión del Puerto. De esta manera, se dio inicio a cuatro días de celebración que buscan poner en valor la identidad productiva, cultural y social de la comunidad whitense.

Durante la ceremonia, los oradores destacaron el carácter integrador de la fiesta, que año a año reúne a instituciones, organizaciones y vecinos en torno a una propuesta que combina tradición, gastronomía y espectáculos.

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El intendente Federico Susbielles subrayó la importancia del evento para la ciudad.

“Es importante la fiesta para todo Bahía. Genera movimiento económico en un momento fundamental. Es la fiesta de una comunidad en la que el Puerto año a año sigue acompañando”, señaló.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, destacó el valor del encuentro como espacio de disfrute colectivo.

“Es importante generar un lugar donde las familias puedan compartir y fortalecer el sentido de comunidad”, sostuvo.

La fiesta se desarrollará desde este jueves y hasta el venidero domingo, con una amplia agenda que incluye espectáculos musicales, patio gastronómico, feria de emprendedores y actividades para toda la familia.

De esta manera, Ingeniero White vuelve a ser escenario de una de las celebraciones más emblemáticas de la región, convocando tanto a residentes como a visitantes que cada año se suman para disfrutar de esta propuesta que ya es un símbolo a nivel nacional.

Espectáculos y mucho más

El Puerto de Bahía Blanca y la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, te acercan el cronograma de recitales de cada día y las recomendaciones que tenés que tener en cuenta para pasar un fin de semana con amigos y en familia.

La fiesta tendrá entrada libre y gratuita. Dispondrá de estacionamiento para personas con movilidad reducida dentro del predio y lugar preferencial en los recitales. Contará con dos escenarios donde se brindarán espectáculos musicales, con participación de artistas y bandas.

Las y los artistas nacionales que se presentarán son: Kapanga, La Delio Valdez, Peces Raros, Bandalos Chinos, Luck Ra, Natalie Pérez, Estelares, Los Mentidores y Las Pastillas del Abuelo. Además, estarán Bomba Cumbia, Solo Rumores, Verde Tuna, Lo que quedó, Amplificadx, Los Galgos, Soldadores sin Careta, Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumis, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, Alexis Boer, Chula Cumbia, Blackout, Luchi Davit, Dharma, Nómades, Kimberly Drummond y Necios.

El escenario Langostino, que tendrá presencia cien por ciento local, ubicado sobre calle Teofilo Salustio, se abre a las 14. Mientras que el escenario Camarón, que es el que tiene mayor infraestructura, ubicado a metros del ingreso por Velez Sarsfield, comienza a las 18.

Por otra parte, habrá actividades recreativas para toda la familia y más de 100 stands de comerciantes locales y regionales. También estarán presentes los stands de productores y artesanos que componen el mercado del puerto.

Transporte público

Durante los cuatro días de la fiesta se reforzarán las frecuencias de las líneas de transporte público que llegan hasta el Puerto de Bahía Blanca. Las líneas que te traen hasta Ingeniero White son la 500 y 504.

Desde las 00hs saldrán de San Martin y Guillermo Torres micros adicionales, para reforzar los envíos hacia el centro. Los horarios de refuerzos de la líneas 500 y 504 se podrán consultar en www.gpsbahia.com.ar en el cuadro “Refuerzos Fiesta del Camarón y el Langostino”.

Estacionamiento

Si bien se podrá estacionar en todo Ingeniero White, diferentes organizaciones de la localidad portuaria, dispondrán de varios predios en las cercanías del Puerto con vigilancia y precio accesible. Los mismo serán los ubicados en calle Rubado y el predio ubicado en Velez Sarsfield y 18 de julio, frente al acceso oeste del complejo portuario.

Además, se podrá estacionar en el complejo del Club Comercial ubicado en Av. San Martin, y en el predio aledaño al club propiamente dicho, donde el estacionamiento estará a cargo de los Scouts Ernesto Pilling.

Tánsito

Prevemos mucho tráfico, por lo que te recomendamos venir con tiempo y calma a disfrutar, y no caminar por la ruta. Personal de Transito local y Policía de Seguridad Vial estarán en inmediaciones del predio para ayudarte y guiarte. El tránsito vehicular se permitirá hasta Rubado y Velez Sarsfield y hasta calles Carrega y Guillermo Torres. Luego de las 13h Guillermo Torres se utilizará para tránsito peatonal

Con respecto al Puente La Niña, no se permitirá la circulación vehicular.

Puntos de hidratación

Recomendamos tomar agua durante toda la jornada en los puestos de hidratación gratuitos que encontrarás en todo el predio. Habrá dos en el sector del escenario Camarón y uno en el sector del escenario Langostino.

Puntos de reencuentro

Habrá dos: uno en la esquina del edificio principal del Consorcio y el otro frente al escenario principal, por calle Ernesto Pilling. Además, personal de la organización ofrecerá la posibilidad de colocarle a menores de 14 años una pulsera con número de teléfono de la persona con la que asiste. Así, en caso de ser necesario, al acercarse a los puntos de reencuentros será más sencillo la localización de la persona adulta a cargo.

Los puntos de reencuentro contarán con personal especializado para hacer más amena la estadía de los menores en el sector.

Control admisión

El evento tendrá control de admisión para garantizar la seguridad dentro del predio. Por eso, quienes concurran a la fiesta recomendamos acceder a su ticket virtual a través de la APP Mi Bahia, o a través del siguiente link: https://mibahia.gob.ar/fiestadelcamaronylangostino