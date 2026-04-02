Los veteranos y héroes de Malvinas fueron homenajeados hoy en Punta Alta y la Base Naval

En el 44 aniversario de la Gesta de Malvinas, los veteranos y héroes de la guerra del Atlántico Sur fueron reconocidos durante las ceremonias que se llevaron adelante hoy.

La primera fue en el Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas, luego de la vigilia que se inició en la noche del miércoles en Villanueva 375, y luego se hizo lo propio en el Parque Centenario de la Base Naval Puerto Belgrano.

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En el ámbito de la Armada, las palabras estuvieron a cargo del comandante de la coberta "Espora", capitán de fragata Rolando Rojas, quien dijo que "hacemos parte de nuestra identidad un sentimiento especial hacia Malvinas, más allá de los válidos e incuestionables argumentos históricos, jurídicos y geográficos, compartimos la firme convicción de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Es por ello que, año tras año, esta fecha adquiere una carga emocional diferente a cualquier otra conmemoración nacional".

"El 2 de abril de 1982, la historia tenía reservada una hoja en blanco para ser llenada de gloria por un grupo de argentinos. La activa participación de elementos del ejército argentino y de la Fuerza Aérea Argentina, dieron a la operación el carácter conjunto que merecía tamaña empresa".

"Durante la aproximación a las islas, las palabras del almirante Busser, comandante de la Fuerza de Desembarco, resonaron por las cubiertas: 'Durante mucho tiempo, hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria'. Pocas horas después, efectivamente, los ojos del mundo estaban puestos en el Atlántico Sur".

"Las potencias alrededor del planeta se enteraban que la operación Rosario había logrado su objetivo y que nuevamente ondeaba el pabellón argentino en las Islas Malvinas".

"Ese día, la Armada ofrendaría a la Patria el primero de los héroes de este conflicto, el Capitán de Fragata de Infantería Marina Postmortem, don Pedro Edgardo Giaquino, quien murió al frente de sus hombres, fiel a las más altas tradiciones navales y cumpliendo con el juramento de defender a su bandera incluso hasta perder la vida".

"A esta acción le siguieron 74 días de una guerra en la que miembros de nuestra Armada realizaron acciones por mar, tierra y aire con determinación y coraje, desafiando un escenario adverso y haciendo pagar un alto precio a un enemigo poderoso".

"Con el transcurrir de los días aparecerían nombres que se volvieron históricos, como el del Capitán de Fragata Postmortem Sergio Raúl Gómez Roca, primer comandante caído en combate desde la Guerra de la Independencia, el del Suboficial Principal Maquinista Postmortem Félix Oscar Artuso, o el del Cabo Principal de Mar Postmortem Patricio Huanca".

"A medida que se intensificaban los combates, se hicieron leyendas las valientes acciones de nuestros aviadores navales, el periclado del submarino San Luis o la feroz resistencia del Batallón de Infantería Marina Número 5. Llegaría también la noticia del paso a la inmortalidad de nuestros marinos del crucero General Belgrano, custodios eternos de nuestros mares del sur y las operaciones posteriores de la Armada para recuperar la mayor cantidad de sobrevivientes posible".

"Estas y otras tantas muestras de audacia individual y colectiva son elogiadas por los propios adversarios e incluso estudiadas en distintas academias militares del mundo".

"Desde noviembre del año 2000, a través de la ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra en Malvinas. Y en esta fecha es justo reconocer, como hacemos en esta formación, a esos marinos, a los que no volvieron y a los que tenemos el orgullo de contar con su presencia hoy. A cada uno de ustedes que aportó su coraje individual y contribuyó al espíritu de grupo que caracteriza a nuestra Armada. Afrontaron con valor cada miedo que los pudo haber invadido y se esforzaron por cumplir su rol de combate con el mayor profesionalismo posible, desde la superficie del mar o en su profundidad, atravesando los cielos australes o en la fría turba malvinense. Estos marinos, los que volvieron y los que quedaron en Malvinas, dejaron grabados sus nombres y acciones para siempre en la historia de nuestro país".

"Pero al mismo tiempo, esta fecha nos interpela en nuestro presente y en nuestra mirada hacia el futuro. Parafraseando a Ortega y Gasset, es el hombre y su circunstancia. Nuestros veteranos fueron hombres y mujeres que debieron afrontar una de las experiencias más extremas que puede atravesar una persona. Combatir en un conflicto armado. Esa fue su circunstancia y estuvieron a la altura del desafío. Nos toca a nosotros ahora honrar su legado y también estar a la altura de nuestras circunstancias. Nos toca a nosotros tomar la guardia y asumir el compromiso de prepararnos, de contribuir desde nuestra acción diaria a construir una Armada cohesionada y guiada por sus valores históricos".

"Una Marina activa y con espíritu guerrero para cuando el Clarín sueñe nuevamente. No sabemos el cuándo ni en qué contexto, pero si el paro imaginario del destino decide iluminarnos, seguramente en nuestra Nación nos existirá nuevamente el haber adentrado nuestros músculos y preparado nuestras mentes y corazón".

"Esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad y la mejor forma de rendirle homenaje a nuestros queridos veteranos. No como un ejercicio de nostalgia, sino como un testimonio al mundo de que Malvinas no es una guerra del pasado, sino una causa presente y que se encuentra viva en cada nueva generación de marinos argentinos".