Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas por parte del Estado argentino abrió un nuevo capítulo a finales de 2025, cuando la Cancillería argentina expresó su “enérgico rechazo” al anuncio formulado por las empresas Rockhopper Exploration Plc (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) sobre la pretendida “Decisión Final de Inversión” para iniciar el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las Islas Malvinas, sin autorización de la autoridad competente argentina.

En ese documento, el Gobierno recordó que toda exploración o explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía contraviene las resoluciones 2065 (XX), 31/49 y concordantes de Naciones Unidas, que reconocen la disputa entre Argentina y el Reino Unido e instan a ambas partes a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada.

Además, la Argentina extendió su rechazo a todos los actos asociados al avance hacia la fase productiva, desde la adopción de normativas isleñas hasta la contratación de proveedores, por tratarse de actividades “ilegales e incompatibles con el ordenamiento jurídico argentino”, especialmente con las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben operar en la plataforma continental sin permiso nacional. Algo que fue ratificado este jueves por el presidente Javier Milei.

El comunicado recordó que ambas compañías ya fueron sancionadas: Rockhopper fue declarada clandestina y suspendida por 20 años mediante resoluciones de 2012 y 2013, mientras que Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022 por operar sin autorización.

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Cancillería advirtió que toda persona física o jurídica que participe directa o indirectamente en estos emprendimientos quedará expuesta a medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en fueros nacionales e internacionales.

El Gobierno afirmó que los nuevos anuncios constituyen un “acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, dado que involucran recursos no renovables, y aseguró que profundizará su plan de acción para adoptar todas las medidas necesarias conforme al derecho internacional.

Finalmente, la Argentina reafirmó sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El yacimiento Sea Lion

El Reino Unido planeaba extraer 500 millones de barriles de petróleo de las Islas Malvinas y podría generar ingresos millonarios para el gobierno isleño.

La empresa israelí Navitas Petroleum se encargará de la perforación y explotación en Sea Lion, 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino.

Según estimaciones, el campo “contiene en total 1700 millones de barriles de petróleo, lo que lo vuelve varias veces más grande que Rosebank, el mayor desarrollo planificado para el propio Mar del Norte del Reino Unido, que se estima que contiene 300 millones de barriles”. (NA)