Qué dice la carta abierta de Alpine sobre rumores de sabotaje a Franco Colapinto

En una carta abierta dirigida a los seguidores de la escudería y aficionados en general de la Fórmula 1, la escudería Alpine rechazó rumores y especulaciones acerca de un supuesto sabotaje a su segundo piloto, el argentino Franco Colapinto.

Recordamos que la competencia entró en receso a raíz de la cancelación de los que iban a ser los GP de Barhéin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente. La F1 retomará su agenda 2026 con el Gran Premio de Miami, el próximo 3 de mayo a las 17 (hora de nuestro país).

"Tras analizar las reacciones en línea y en las redes sociales después del Gran Premio de Japón, como equipo, sentimos que tenemos la obligación con nuestros aficionados de abordar ciertos puntos y preguntas que se han planteado, y también de manifestarnos una vez más en contra del odio y los insultos dirigidos no sólo a uno de nuestros pilotos, sino también a nuestros compañeros de carrera y a otros miembros de la familia de la Fórmula 1", comienza el comunicado.

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Las redes sociales deben ser un espacio para unir a las personas, compartir experiencias y fomentar un debate constructivo"

"Nuestra postura al respecto no ha cambiado y sigue siendo la misma. Las redes sociales deben ser un espacio para unir a las personas, compartir experiencias y fomentar un debate constructivo", agregó el equipo francés.

"El equipo condena los mensajes de odio dirigidos a Franco tras la carrera del pasado fin de semana en Japón, del mismo modo que condena los insultos y las amenazas dirigidas a Esteban Ocon tras la colisión entre ambos coches en el Gran Premio de China", agregaron, en otro párrafo del mensaje.

Luego de unas palabras dirigidas al público en geneal de la categoría, Alpine siguió con aclaraciones hacia sus propios fans respecto del piloto argentino.

"Franco es nuestro piloto y el equipo ha depositado su confianza en él, al igual que él lo ha hecho con el equipo. Eso es una muestra del compromiso que tenemos con Franco y su lugar en el equipo en igualdad de condiciones junto a Pierre. Cualquier duda sobre sabotaje o sobre no darle a Franco el mismo auto es completamente infundada, por lo que el equipo consideró necesario pronunciarse", dijeron.

Cualquier duda sobre sabotaje o sobre no darle a Franco el mismo auto es completamente infundada, por lo que el equipo consideró necesario pronunciarse

"Puede haber momentos este año en los que, al avanzar en la carrera de desarrollo, las mejoras lleguen primero a un auto, lo cual el equipo comunicará y será completamente transparente al respecto. Dicho esto, el objetivo siempre será llevar mejoras a ambos autos cuando sea posible. No está en absoluto en el interés del equipo no sumar puntos y cualquier sugerencia de autosabotaje no contribuye a ese objetivo final".

"Desde las primeras carreras, el equipo se encuentra en una posición sólida y no se está conformando, manteniéndose con los pies en la tierra. En las últimas dos carreras, el equipo ha sido el cuarto auto más rápido y sabemos que debemos trabajar increíblemente duro para mantenernos ahí y tener a ambos autos regularmente con posibilidades de sumar puntos", concluyeron.