Así te estafan en el Himalaya: enferman a los turistas y cobran el rescate

La evolución del himalayismo desde la condición de actividad de riesgo extremo a estar al borde de convertirse en un deporte popular (aunque selecto y muy caro) trajo consecuencias para el mismo. En cierto modo era inevitable porque se desarrolla en una región geográfica cuya población vive generalmente en precaria situación económica, de tal forma que esta actividad se convirtió en una de sus principales fuentes de riqueza. Y tampoco puede extrañar demasiado que se hayan dado en el mismo casos de fraude derivado de la 'necesidad' de extraer el máximo rendimiento económico posible.

En ese contexto el gobierno de Nepal intervino en los últimos días y por segunda vez en pocos años, contra una sofisticada red de fraude orientado, sobre todo, a las compañías de seguros, pero que en algunas ocasiones engañaba a montañistas inexpertos -que aun así deciden ir al Himalaya- haciéndoles creer que estaban en peligro y necesitaban un rescate que luego era cobrado, convenientemente inflado, a las compañías de seguros.

Modus operandi

Según informa el medio local "Katmandú Post", el gobierno nepalí reabrió una investigación que ya realizó en 2018, descubriendo que las medidas tomadas entonces no dieron resultados sino que las redes de fraude se extendieron y sofisticaron. La mecánica consiste en informar a las aseguradoras que fue necesario un rescate por helicóptero. Compañías organizadoras de expediciones y sus guías se ocupan del rescate mientras hospitales, coordinados con ellos, emiten informes médicos falsos.

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En ocasiones los propios himalayistas colaboran, ya sea por realizar los viajes de vuelta desde las giras por helicóptero en vez de a pie, o mediante contraprestación económica. Pero en ocasiones se convence a los inexpertos -más turistas que montañistas- de que les es necesario un rescate a base de inducirles síntomas del "mal de altura", administrándoles acetazolamida (se usa para prevenir la dolencia, precisamente, pero que según su modo de administración puede reproducir los síntomas) y, al menos en un caso, polvo de hornear.

Una vez reclamado el "rescate", se suele usar un mismo helicóptero para trasladar a varios montañistas, pero el 'rescate' de cada uno es facturado separadamente a las aseguradoras, multiplicando la factura a recibir por el número de rescatados. Hospitales colaboran aportando certificados médicos falsos de las atenciones recibidas, en ocasiones firmados digitalmente por médicos que no tenían conocimiento del caso y, también según casos investigados, con radiografías e informes correspondientes a otras personas.

Fraude de impacto

Según la investigación al menos un 3% de los rescates reportados a las compañías entre 2022 y 2025 eran falsos, con un beneficio para hospitales y organizadores de millones de dólares. Existen aseguradoras que mantienen a sus propios equipos en Nepal, pero otras dependen de las infraestructuras locales.

El gobierno nepalí ha vuelto a tomar cartas en el asunto por el descrédito que supone para lo que es una de las principales industrias nacionales. Sin embargo, ilustra también lo que es uno de los problemas del himalayismo actual: su práctica por parte de gente que no tiene preparación técnica suficiente pero sí el recurdo económico para afrontarlo. (Con información de Marca).