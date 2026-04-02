La nueva publicidad en la que participan Lionel Messi y otras estrellas

Se conoció este jueves el video publicitario que tiene a Lionel Messi como uno de sus protagonistas.

Es para una reconocida marca de juguetes en bloques, asociada a FIFA, en el que también participan otras estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Lógicamente, está enfocada en la proximidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido entre México-Sudáfrica en el estadio Azteca, a las 16 (hora de nuestro país).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El video de la publicidad tiene la particularidad de que los protagonistas no emiten palabra alguna.

Así es: