Menores detenidos por realizar destrozos en el depósito municipal

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este jueves a cuatro menores por realizar destrozos en el depósito municipal ubicado en calle Chile al 100.

Estos estaban arrojando piedras desde las vías del tren hacia el lugar donde se encuentran los vehículos secuestrados en el patio del depósito sobre Donado y Undiano. Las fuerzas de seguridad al advertir la situación pudieron detener a los autores del incidente siendo estos adolescentes entre 15 y 12 años.

Hasta el momento se reportaron daño a cinco automóviles a la espera de una ampliación de la información una vez que haya luz natural para constatar si el daño fue mayor.

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Las actuaciones se labran en la Comisaría Primera, con intervención de la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno por daños reiterados.