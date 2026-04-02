Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA previo al Mundial 2026

Argentina cerró el reciente parón de selecciones con dos triunfos ante Mauritania y Zambia, pero no le bastaron para mantener el segundo puesto en el Ranking FIFA y cayó a la tercera ubicación.

Francia desplazó al combinado albiceleste en la clasificación luego de conseguir las mismas victorias ante rivales de mayor jerarquía como Brasil, por 2-1, y Colombia, por 3-1.

Al enfrentarse constantemente ante seleccionados de menor nivel, los dirigidos por Lionel Scaloni, a pesar de acumular numerosas victorias de manera consecutiva en el último tiempo, se vieron superados por un elenco galo que se mide reiteradamente ante países mejor ubicados en la nómina.

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De esta manera, es muy probable que Argentina llegue a la próxima Copa del Mundo, a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá, en dicho puesto en el ranking.

Si bien no supuso ningún inconveniente a la hora de lograr la participación en la cita mundialista, la situación refleja una mala gestión y un pobre nivel en los amistosos designados como preparativos para el evento más importante del año.

¿Qué es el Ranking FIFA?

El ranking FIFA funciona como una tabla de posiciones donde las selecciones suman o pierden puntos según sus resultados en cada partido.

Desde 2018 se utiliza un sistema llamado “SUM”, que es más sencillo que el anterior: en lugar de promediar rendimientos, se agregan o descuentan puntos después de cada encuentro, dependiendo del resultado.

No todos los partidos valen lo mismo. Los puntos que gana o pierde un equipo dependen de la importancia del partido y del rival al que enfrenta. Por ejemplo, ganarle a una selección fuerte otorga más puntos que vencer a una de menor nivel.

Además, el sistema tiene en cuenta la lógica del resultado: si un equipo mejor rankeado le gana a uno más débil suma pocos puntos, pero si pierde, puede bajar mucho. En cambio, una selección más débil puede sumar bastante si logra un buen resultado ante un rival superior. (NA).