Caro Pardíaco tendrá una serie en Netflix: cómo se llamará

Netflix anunció su próximo proyecto “Carísima”, una película protagonizada por Caro Pardíaco, el personaje interpretado por Julián Kartun que se popularizó en el streaming y llegó a participar en el programa de Susana Giménez en Telefe.

Se trataría de la primera “serie corta” de la plataforma roja en Argentina, constando de 10 capítulos de al menos 10 minutos de duración.

A través de una publicación que difundieron en redes sociales, Caro se muestra caminando por las oficinas de Netflix para firmar el contrato por su serie: “Si sucede, conviene... espero. Carísima, la serie de Caro Pardíaco, llega próximamente a Netflix. Creé, creá, crème brûlée y todo eso”, escribió.

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Según trascendió, el elenco que acompañará a Kartun son los influencers y actores Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot. El guion está a cargo de Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló, con la asesoría de Malena Pichot.

La historia, con producción de LabHouse y Olga, seguirá la crisis existencial de Caro Pardíaco a pocos días de cumplir los 30 años, con el estrés de tener que organizar la fiesta más importante de su vida.

La trama da un giro impensado cuando aparece Leo, un psicópata con múltiples personalidades que pondrá en riesgo todo. Caro tendrá el desafío de salvar su fiesta, su vida y su identidad. (NA)