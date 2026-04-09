Mirá el tráiler: así será la nueva serie de Harry Potter que llegará en Navidad de 2026

La primera temporada estará basada en Harry Potter y la piedra filosofal y contará con ocho episodios

Harry Potter presentó el tráiler de su nueva serie y confirmó su estreno para Navidad de 2026. La plataforma HBO impulsó esta adaptación televisiva con un nuevo elenco y el objetivo de recontar la historia del joven mago desde sus inicios.

El adelanto muestra a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. La pieza reconstruye el comienzo del relato y se detiene en la vida de Harry en la casa de los Dursley, donde vive en condiciones precarias.

La secuencia incluye la llegada de la carta de Hogwarts, momento que marca el inicio de su vínculo con el mundo mágico. También aparecen el encuentro con Hagrid, la revelación sobre sus padres y el recorrido hacia el andén 9¾.

El tráiler exhibe el viaje en el Expreso de Hogwarts, donde Harry conoce a Ron y Hermione, y muestra el nacimiento de la amistad entre los tres.

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El clip suma distintas escenas dentro de Hogwarts (clases, recorridos por el castillo y la ceremonia del Sombrero Seleccionador) y presenta a personajes como Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y Ollivander.

La primera temporada estará basada en Harry Potter y la piedra filosofal y contará con ocho episodios, centrados en el primer año de Harry en Hogwarts.

El elenco incluye a John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu como Snape, Janet McTeer como McGonagall y Nick Frost como Hagrid, además de Paul Whitehouse, Luke Thallon, Lox Pratt, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson.

La producción aún no confirmó quién interpretará a Voldemort, un personaje que no tendrá un rol central en esta primera etapa.

El rodaje comenzó en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en el Reino Unido. La serie cuenta con Francesca Gardiner en la dirección creativa y episodios dirigidos por Mark Mylod. (NA)